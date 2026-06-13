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眼睜睜看SpaceX火箭炸成火球…他死抱持股15年 換200億美元大豐收

編譯季晶晶、記者顏伶如／綜合報導
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美國紐約時報廣場，人們通過大屏幕觀看SpaceX首次公開募股股票上市交易慶祝活動...
美國紐約時報廣場，人們通過大屏幕觀看SpaceX首次公開募股股票上市交易慶祝活動。（新華社）

走進舊金山一間裁縫店樓上的不起眼辦公室，沒有櫃台、沒有接待人員，迎面而來的是一具巨大的SpaceX火箭引擎，為了把它搬進來，甚至得動用起重機拆掉整扇窗。這裡是創投公司137 Ventures的總部，過去15年來，創辦人費許納-沃夫森（Justin Fishner-Wolfson）在此努力募資、四處收購SpaceX股票。儘管有很多獲利了結的機會，但他一股也沒賣過。

一點一點的加碼的結果是，137 Ventures現已持有超過1%的SpaceX股權。按IPO估值計算，大概值200億美元。

現年44歲的費許納-沃夫森受訪表示：「這很可能定義我的整個職涯。」

他和SpaceX的淵源要追溯到2008年。當時26歲的他在提爾（Peter Thiel）的創投基金Founders Fund任職，負責追蹤剛投資的SpaceX。當時SpaceX小到辦公室白板上還畫著手繪火箭草圖。

那年8月，費許納-沃夫森飛到SpaceX洛杉磯總部，觀看可回收火箭第三次試射的直播。火箭升空不到兩分鐘便化為火球墜毀。

那時Founders Fund剛投入2000萬美元，相當於基金資產約一成。他緊張地詢問SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）接下來怎麼辦。對方冷靜回答：「再造一枚，再試一次。」

回到舊金山時，費許納-沃夫森知道的其實不比出發前多多少。不過，他的老闆們沒慌，選擇繼續支持SpaceX。如今，那筆2000萬美元的投資已變成數十億美元。

由於禁售規定，他至少要等到8月財報公布後才能開始賣股。他計畫第一時間把大部分持股分給137 Ventures的投資人，讓每個人自己決定要賣還是留。他說自己不急著套現，甚至認為SpaceX未來有機會達到發行價的10倍：「這仍然是一家我相信的公司。」

華爾街日報12日分析，馬斯克好友格拉西亞斯(Antonio Gracias)與其創辦的私募投資公司Valor Equity Partners是SpaceX第二大股東，持有SpaceX甲種股票(Class A)6.7%，估計可望獲利680億。

報導指出，馬斯克將因SpaceX上市成為兆元富翁，好友兼長期投資人格拉西亞斯賺取回報則排名第二。55歲的格拉西亞斯職業生涯一路走來，建立於對馬斯克創業的支持。格拉西亞斯因為早期投資特斯拉、SpaceX獲得成功，後來一直跟馬斯克關係密切，有時候也親自操盤私募股權幫忙馬斯克旗下公司例如解決營運瓶頸，包括特斯拉、X平台。

精華 FAQ

  • 他自2008年起追蹤並加碼SpaceX，過去15年幾乎不賣股，最終讓137 Ventures持有逾1%股權，按IPO估值約值200億美元。

  • 當年第三次試射爆炸後，他親眼見到火箭化成火球，但Founders Fund並未退縮，反而繼續支持SpaceX，後來獲得數十億美元回報。

  • 華爾街日報指出，馬斯克好友Antonio Gracias與Valor Equity Partners是第二大股東，持有6.7%甲種股票，估計可望獲利680億美元。

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