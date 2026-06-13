不服氮氣死刑被判違憲 阿拉巴馬上訴遭駁回

示威群眾在阿拉巴馬州議會外抗議州政府以氮氣處死。(美聯社)

阿拉巴馬州以氮氣執行死刑 的方式被聯邦法院判決違憲，州政府不服上訴至聯邦最高法院，但於11日被大法官 以6比3投票 結果駁回。

美聯社報導，聯邦法官馬克斯(Emily Marks)本月9日以違憲且殘忍為由，裁定永久禁止阿拉巴馬州使用氮氣(nitrogen gas)執行死刑，州政府不服上訴至聯邦最高法院，儘管獲得三位保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)和戈薩奇(Neil Gorsuch)支持，但最終九位大法官以6比3投票結果駁回上訴，原定11日執行死刑的49歲死囚傑佛瑞·李伊(Jeffery Lee)暫時逃過一死。

李伊的律師團隊得知裁決結果後，發表聲明指出：「陪審團投票判處終身監禁，兩項判決均裁定這種執行死刑方式違憲，憲法今天最終勝利。」並強調：「現在州長艾維(Kay Ivey)可以完成陪審團未竟之判決，恢復對李執行終身監禁且不得假釋的判決。」

當晚艾維公開表示：「雖然我對聯邦高院不同意州政府按照李伊選擇的方式執行死刑感到失望，但我仍會全力確保被害人的公平正義獲得伸張。」

李伊因1998年搶劫當鋪並槍殺兩人被判兩項一級謀殺罪，原先陪審團以7比5票建議判處終身監禁，但遭法官推翻改判死刑，不過阿州已於2017年廢除法官可推翻陪審團量刑的做法。

阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)得知上訴遭到聯邦高院駁回後，發表聲明指出：「今晚裁決不是對我們，而是對司法、也是對兩名死者埃利斯(Jimmy Ellis)和湯普森(Elaine Thompson)的不公，李伊殘忍且無情殺害他們，將他們的遺體棄置在工作場所的地板上。」並補充道：「今晚我牽掛著被害人家屬，他們許多人原本打算要親眼見證正義最終得以伸張。」

馬歇爾強調檢方將繼續尋求正義：「州政府已做好準備，採取一切必要措施，確保對李伊的合法判決確實執行。」

報導指出，全美使用氮氣執行死刑八次，七次在阿拉巴馬、一次在路易斯安納，而李伊原本是第九位使用氮氣處決的死囚。