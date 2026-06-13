川普T1手機拆解露餡…內部與宏達電HTC U24 Pro無異
在經歷近一年延期後，川普T1手機已經發貨，售價499元。該機最初將「美國製造」作為核心賣點。不過知名拆解團隊iFixit發布拆解報告，T1的內部設計、核心配置幾乎與宏達電HTC U24 Pro一致，僅部分外觀細節、電池參數、記憶體供應商存在差異，兩款機型主板可互通運行，無法證明T1符合「美國製造」相關認定要求。
快科技報導，報告結論很直接，這款手機的內部設計和核心配置與HTC U24 Pro幾乎一模一樣，可以看作是一部換上金色外殼、印有美國國旗元素的HTC U24 Pro。
iFixit表示，在拆機前，團隊先透過Lumafield CT掃描器對T1進行無損檢測，結果顯示，該機內部結構與HTC U24 Pro幾乎完全匹配。
隨後，iFixit對兩款手機進行拆解對比，發現二者在元器件形狀、內部布局、螺絲位置，甚至防拆貼紙位置等方面都高度一致。
先前外界曾注意到，T1的閃光燈和照相機位置，看起來與HTC U24 Pro略有不同。不過拆解發現，閃光燈本身的觸點位置並未改變，只是透過延長排線實現了外觀位置調整。
此外，兩款手機的揚聲器開孔樣式也存在差異，但iFixit稱，這並不影響內部結構，揚聲器及位置依然相同，更多只是外觀層面的改動。
核心配置方面，iFixit在T1主板上發現，該機搭載高通SM7550晶片，也就是驍龍7 Gen 3(Snapdragon 7 Gen 3)。
記憶體和存儲封裝來自美光，規格為12GB LPDDR5+512GB，而iFixit此前拆解的HTC U24 Pro則採用SK海力士封裝。
更有意思的是，iFixit還將HTC U24 Pro的主板裝入T1中，結果手機可以正常運行，這進一步說明兩款機型在硬體層面擁有極高相容性。
兩者比較明顯的區別主要在電池，T1電池標稱容量為5000mAh，高於HTC U24 Pro的4600mAh，電芯來自菲律賓Newlix Mfg Inc。
不過，T1充電功率被限制在30W，而HTC U24 Pro支持60W快充。因此iFixit認為，現有拆解結果並不能證明T1是「美國製造」。
iFixit指出，若一款手機要標注「美國製造」，需要滿足聯邦貿易委員會(FTC)相關要求，而T1目前更像是一款基於現有ODM方案進行外觀調整的產品。
據瞭解，T1最初的重要賣點之一正是「美國製造」，不過在發布僅六天後，公司官網便修改了相關描述，刪除「美國製造」字樣，改為更模糊的「以美國價值觀設計」。
今年2月，川普移動通訊(Trump Mobile)高層也承認，T1不會完全在美國製造，僅有最後約10個元件會在邁阿密進行「最終組裝」，大批量生產製造仍在海外進行。
iFixit認為T1的內部設計、零件布局與核心配置幾乎和HTC U24 Pro相同，僅外觀、電池與部分供應商不同，整體更像是在既有機型上改外殼。 拆解顯示其主要硬體與HTC U24 Pro高度共用，主板還能互通運作，顯示製造基礎並非美國獨立開發；iFixit也指出，這與FTC對美國製造的要求不符。 T1最初強調美國製造，但官網在發布六天後刪除該字樣，改稱以美國價值觀設計；公司高層也承認僅少數零件在邁阿密最終組裝。
精華 FAQ
iFixit認為T1的內部設計、零件布局與核心配置幾乎和HTC U24 Pro相同，僅外觀、電池與部分供應商不同，整體更像是在既有機型上改外殼。
拆解顯示其主要硬體與HTC U24 Pro高度共用，主板還能互通運作，顯示製造基礎並非美國獨立開發；iFixit也指出，這與FTC對美國製造的要求不符。
T1最初強調美國製造，但官網在發布六天後刪除該字樣，改稱以美國價值觀設計；公司高層也承認僅少數零件在邁阿密最終組裝。
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