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司法部批准派拉蒙併華納 多州仍可能提告

編譯周辰陽／即時報導
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司法部12日下午批准派拉蒙天空之舞收購華納兄弟探索公司，但交易仍須等待歐英監管機...
司法部12日下午批准派拉蒙天空之舞收購華納兄弟探索公司，但交易仍須等待歐英監管機構審查結果，並可能面臨多州檢察長提告。資料照片。(路透)

司法部12日下午批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），為這起可能重塑好萊塢版圖的大型併購案開綠燈。不過，全案仍須通過歐盟與英國審查，也可能面臨多州檢察長的法律挑戰。

CNN報導，對派拉蒙來說，通過川普政府的反壟斷審查，是收購CNN、HBO、華納兄弟電影公司及其他華納兄弟探索資產的重要一步。

司法部聲明指出，這項交易在串流影音隨選服務（SVOD）、傳統線性電視頻道，以及院線電影的開發、製作與發行等領域，不太可能損害市場競爭或美國消費者利益。

反壟斷專家指出，政府並未要求派拉蒙出售任何資產，也沒有把其他讓步條件列為批准交易的前提。派拉蒙則感謝司法部進行「全面審查」，但全案仍可能遭州檢察長聯盟提告。

部分州檢察長認為，川普政府沒有充分執行反壟斷法，因此可能透過州級訴訟拖慢併購進程。派拉蒙高層則表示，相關訴訟缺乏法律依據。不過，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室表示，華納兄弟與派拉蒙的合併案仍在調查中。

此外，歐盟與英國監管機關也正在評估，這筆交易是否可能損害市場競爭。派拉蒙與華納兄弟探索仍在等待英歐關鍵審查結果。

派拉蒙希望在第三季取得所有必要批准，並正式接管華納兄弟探索，也就是在9月底前完成交易。據了解，派拉蒙內部曾討論最快可能在7月排除所有障礙，但由於歐洲審查仍需時間，外界普遍認為這種時程不太可能實現。

精華 FAQ

  • 司法部12日正式批准派拉蒙天舞收購華納兄弟探索，等於先行放行這筆可能重塑好萊塢版圖的大型併購案，但後續仍須面對其他司法與監管關卡。

  • 因為全案還要接受歐盟與英國的反壟斷審查，且部分州檢察長質疑聯邦政府執法不足，可能透過州級訴訟拖慢或阻止交易進程。

  • 派拉蒙希望在第三季取得所有批准並於9月底前接管華納，但歐洲審查仍需時間，加上潛在州訴訟風險，最快7月完成的可能性被認為不高。

司法部 好萊塢 HBO

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