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紐時：川普政府驅逐20名移民 遣送中非共和國

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府11日將首次把近20人遣送到貧窮且長年衝突不斷中非共和國，其中包括來自伊...
川普政府11日將首次把近20人遣送到貧窮且長年衝突不斷中非共和國，其中包括來自伊朗、阿富汗、敘利亞的移民。示意圖 (路透)

紐約時報報導，移民律師與政府官員指出，川普政府11日將把近20人遣送到中非共和國，其中包括至少兩名從伊朗逃離後向美國尋求庇護的婦女；遣返專機還載有來自阿富汗、敘利亞的移民，這是川普政府第一次以類似方式將移民遣送到貧窮且長年衝突不斷的中非共和國。

國務院官方網站上，中非共和國由於狀況非常危險，被標示為「無論任何原因都不要前往旅遊」。

移民律師表示，某些移民擔心受到迫害或酷刑的陳情獲得法院批准，免於被驅逐回到母國，要取得「暫緩遞解」(withholding of removal)身分非常困難，比申請庇護的舉證門檻更高。

然而，法院命令卻無法成為護身符，川普政府仍以其他方式設法驅逐；美國正在和數十個國家接洽或已簽署接收驅逐移民協議，其中包括迦納、赤道幾內亞、史瓦帝尼。

面臨驅逐伊朗婦女的辯護律師帕維爾斯基(Sahar Jalili Pawelski)說，這兩名伊朗婦女並無犯罪紀錄，而且獲得法院裁定免於驅逐回伊朗。

伊朗裔美國人法律辯護基金會(Iranian American Legal Defense Fund)代表拉赫馬納(Ali Rahmana)最近與這兩名婦女會面後說，當她們得知將被送往中非共和國時，感到「極度無法置信」。

國土安全部表示，基於安全考量，無法證實即將進行的驅逐行動。中非共和國一名高層移民官員表示，對於任何最終協議毫無所悉。

川普政府之前曾與剛果民主共和國談判，希望把曾經在阿富汗戰爭期間協助美國的1000多名阿富汗人遣送到當地。消息傳出引發輿論反彈之後，談判陷入停滯，川普政府則另覓管道。

阿拉斯加州移民律師史托克(Margaret Stock)有一名客戶將被遣送到中非共和國。這名客戶是來自敘利亞的老年男子，史托克說，男子在母國曾遭酷刑，全身都有傷疤。她說，這名男子並無犯罪紀錄，已經從移民拘留獲釋，但後來在交通攔檢時再度遭到拘捕。她說，男子患有糖尿病，中非共和國醫療條件有限，男子恐有生命危險。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普政府準備把近20名移民遣送到中非共和國，這是首次以類似方式將人送往該國。該國長期衝突不斷，且被美國標示為極度危險地區。

  • 名單中包括至少兩名自伊朗逃離、向美國尋求庇護的婦女，還有來自阿富汗、敘利亞的移民。爭議在於部分人已獲法院裁定免於遣返母國，卻仍可能被送往第三國。

  • 因為獲准暫緩遞解只代表不能送回原籍國，門檻又高於庇護。川普政府可透過與第三國簽協議，將當事人改送他國，等於繞過原本的司法保護。

移民 川普 國務院

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