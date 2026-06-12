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為19歲殺人兒募款 家屬拿善款搬家、抵日常開銷 募款網站遭下架

記者顏伶如／綜合報導
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以安東尼為名的網路募款活動引發爭議，其家屬拿善款做為搬家、日常生活開銷。（美聯社...
以安東尼為名的網路募款活動引發爭議，其家屬拿善款做為搬家、日常生活開銷。（美聯社）

19歲非裔青少年安東尼(Karmelo Anthony)遭控2025年在運動場邊因口角刺死17歲白人田徑選手梅特卡夫(Austin Metcalf)，本周被陪審團裁定謀殺罪名成立，處以35年徒刑。福斯新聞網11日報導，以安東尼為名的網路募款活動引發爭議，安東尼家屬拿善款做為搬家、日常生活開銷。安東尼母親海耶斯(Kala Hayes)發起的募款網頁現已遭網站下架。

德州弗里斯科(Frisco)一場高中田徑比賽場邊，安東尼擅自進入梅特卡夫隊伍所屬帳篷卻拒絕離開，衝突升高後安東尼從背包拿出刀子刺死梅特卡夫。事發不到兩周，2025年4月15日海耶斯在群眾集資平台GiveSendGo設立募款活動，目標139萬元，聲稱要做為幫忙安東尼與家人的「官方基金」。

網頁寫道，善款不是只用於安東尼的律師費，還將支持安東尼家人的緊急與必要開銷，包括基於安全理由必須搬家的費用，基本生活開銷、交通費、心理諮商與相關安全措施花費。這項活動在被撤銷前共募得63萬多元。

GiveSendGo平台在社群媒體X發表聲明說，募款活動是為了因應安東尼開庭之前的需求，過去一年裡募得資金已用於合法用途，包括辯護律師費、家人搬遷花費，「由於活動目標已經完成，募款活動現已關閉」。聲明寫道：「我們的政策是確保募款活動既定宗旨保持準確，好讓捐款民眾從頭到尾都知道支持項目內容為何。」

福斯新聞網報導，安東尼家人從德州弗里斯科搬往何處，目前並不清楚，但安東尼父親德魯‧安東尼(Drew Anthony)的臉書帳號個人檔案顯示現居紐奧良。

GiveSendGo平台募款活動關閉，但出現另一個援助安東尼家屬的募款活動，發起人是達拉斯民權倡議人士、牧師亞歷山大(Dominque Alexander)。

精華 FAQ

  • 他因2025年在德州高中田徑比賽場邊刺死17歲梅特卡夫，被陪審團裁定謀殺罪成立，法院判處35年徒刑，案件引發高度關注。

  • 募款頁面表示資金不只用於安東尼的律師費，也可支援家人的緊急與必要開銷，包括因安全理由搬家、生活費、交通費、諮商與安全措施。

  • GiveSendGo表示，活動原為安東尼開庭前的需求，且資金已用於辯護與搬遷等合法用途，因既定目標完成，所以依政策關閉並下架。

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