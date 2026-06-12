扮警槍殺明州1對議員夫婦、另1對重傷 兇手認罪 換取不求處死刑

去年6月，涉嫌殺害明尼蘇達州眾議會議長霍爾曼和她先生的58歲男子博爾特，犯案隔天落網。(美聯社)

去年6月14日，明尼蘇達州 58歲男子博爾特(Vance Boelter)假扮警察，凌晨登門殺害該州眾議會民主黨籍議長霍爾曼(Melissa Hortman)和她先生，之後又到州參議員霍夫曼(John Hoffman)家中向夫婦兩人開槍造成重傷。博爾特11日在聯邦法庭認罪，換取檢察官不求處死刑 。

霍爾曼命案引發明州 史上最大規模搜捕行動，全美各地民選官員也擔心出現更多政治暴力事件。案發第二天，博爾特在住家附近被捕。

11日開庭時，霍特曼家人與霍夫曼夫婦坐在旁聽席。

聯邦地區法官圖恩海姆(John Tunheim)解釋了六項指控及可能刑期，但未確定宣判日期。根據認罪協議，博爾特面臨兩項終身監禁外加40年有期徒刑。

博爾特另面臨明州檢察官指控，但因聯邦審判尚未結案而暫緩。

明尼亞波利斯聯邦檢察官辦公室通知法院，根據擬議認罪協議，司法部不會對博爾特尋求死刑。

明州1911年廢除死刑，從未有聯邦死刑案。亨內平郡檢察官辦公室(Hennepin County Attorney's Office)發言人稱，聯邦認罪協議不影響博爾特的州級指控，包括兩項謀殺罪、四項謀殺未遂以及冒充警察和虐待動物。

聯邦檢察官羅森(Daniel N. Rosen)11日聲明說，政治暴力是國家禍害， 博爾特料將在監獄中度過餘生，不得假釋。檢察官宣稱這起槍擊案是出於政治動機。

去年7月司法部起訴博爾特時，公布一封博爾特寫給聯邦調查局長巴特爾(Kash Patel)的冗長手寫信，承認襲擊罪行，但未說明為何以兩位議員為攻擊目標。

朋友們形容博爾特是福音派基督徒，政治觀點保守，無固定職業。

霍夫曼在4月對博爾特提出民事訴訟，聲稱他左臂和左手恐永遠無法康復，消化和泌尿系統也受到永久損傷，霍夫曼太太也留下永久身體虛弱，其成年女兒當時在場，未遭槍擊但承受嚴重心理創傷。