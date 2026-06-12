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學費飆漲 全國16所大學1年破10萬元

編譯俞仲慈／綜合報導
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全美共有16所大學學費突破10萬元，遠超過一般家長和學生負荷能力。但頂尖學府也願...
全美共有16所大學學費突破10萬元，遠超過一般家長和學生負荷能力。但頂尖學府也願意提供更多學費優惠與助學金，希望學生不會被高學費嚇跑。圖為常春藤盟校之一的賓州大學。(美聯社)

物價與通膨持續上揚，帶動大學學費上漲，全美共有16所大學學費突破10萬元，遠超過一般家長和學生的負荷，所幸頂尖學府仍願意提供學費優惠與助學金，讓有志向上的學生不會被高學費嚇跑。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，根據教育顧問公司「普林斯頓評論」(The Princeton Review)公布的「最佳392所大學」(The Best 392 Colleges)名單中，包括杜克大學(Duke University)、芝加哥大學(University of Chicago)、史密斯學院(Smith College)與瓦薩學院(Vassar College)等16所院校2026至2027學年學雜費與食宿費合計超過10萬元。

由於還會有更多大學學費跨越10萬元門檻，小型文理學院近年陷入與低學費公立大學的招生競爭，教育學者塞林戈(Jeff Selingo)指出：「有一批學校過去即使漲學費也不愁沒學生，但現在學生和家長開始反彈。」

教育數據研究機構「全國學生資訊交換研究中心」(NSCRC)調查發現，全國大學招生人數仍有小幅增長，不過主要流向社區學院(community colleges)和四年制公立大學，「普林斯頓評論」總編輯法涅克(Robert Franek)直言：「當部分大學學費突破10萬元，學費負擔變得令人害怕。」

為了因應高學費引發的招生危機，包括常春藤盟校等最具競爭力的頂尖大學提供更多援助計畫，哈佛大學(Harvard University)、賓州大學(University of Pennsylvania)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)針對家庭年收入不足20萬元的本科生提供「免學費」(tuition-free)優惠。

數據顯示，全美16所學費超過10萬元的大學對於有經濟需求的新生，提供的獎助學金平均每人介於4萬2000元至7萬9000元，全國大學與學院財務長協會(NACUBO)最新報告也指出，2025至2026學年私校新生入學、全職學生平均學費優惠高達57%：「換言之，校方每收取1元大學部學雜費，平均回饋約57美分給新生。」

精華 FAQ

  • 根據《普林斯頓評論》名單，杜克、芝加哥大學、史密斯學院與瓦薩學院等16所院校，2026至2027學年的學雜費加食宿費已超過10萬元。

  • 高學費讓家長與學生更在意負擔，小型文理學院首當其衝，招生壓力加重；整體生源則較多流向社區學院與四年制公立大學。

  • 哈佛、賓大與MIT等校，對家庭年收入不足20萬元的本科生提供免學費優惠；多數高學費學校也以平均4.2萬至7.9萬元獎助金吸引新生。

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