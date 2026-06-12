華裔首度躍升紐約第一大移民群體 「陳」高居10大姓氏第3位

最新報告指出，紐約市華裔移民已成為規模最大的外來移民群體，徹底翻轉了長久以來由歐洲與拉美移民稱霸的傳統格局。圖為擁擠的皇后區法拉盛街頭。(記者唐典偉／攝影)

紐約市規畫局(DCP)發布的最新十年期人口結構報告指，本市華裔移民 人口已超越多明尼加移民，成為規模最大的外來移民群體；華人傳統大姓「陳」(Chen)已高居紐約市十大姓氏的第三位。這也是紐約市歷史上首度由亞裔 移民群體摘下外籍出生人口的龍頭寶座，徹底翻轉了長久以來由歐洲與拉美移民稱霸的傳統格局。

這份人口報告顯示，在2023年，紐約市來自中國大陸、台灣與香港的華裔外籍出生人口總數已達到39萬7000人，比2013年增長了5%；在紐約市高達310萬的龐大移民總人口中，華裔占了12.8%。

對於這項歷史性的增長，曾為紐約首位亞裔市議員、現任州參議員劉醇逸(John Liu)表示，華裔社區的壯大是一個循序漸進的過程，無數華人懷揣著美國夢來到這裡，為了自己和下一代辛勤打拚，才成就了今天的局面。他指出，紐約的華裔社群不僅規模持續擴大，整體經濟實力也有所提升，家庭收入中位數已達6萬元，其影響力廣泛滲透至企業界、學術界、政壇等領域。

華埠民主黨65D區領袖于金山觀察到，近年華裔從政人數明顯增加，政治路線愈發多元，從原先的「一邊倒向自由派」，到如今保守派乃至共和黨各有代表，使得更多華社居民的觀點及聲音得以體現；「這無疑是好現象」。

最新報告指出，紐約市華裔移民已成為規模最大的外來移民群體，徹底翻轉了長久以來由歐洲與拉美移民稱霸的傳統格局。圖為擁擠的皇后區法拉盛緬街街頭。(記者唐典偉／攝影)

紐約市大(CUNY)政治學與社會學教授莫倫科普夫(John Mollenkopf)分析了2024年的最新數據，指出華裔群體在紐約的歷史地位，已逐漸能與19世紀徹底重塑紐約政經版圖的德國裔、義大利裔以及東歐猶太裔移民並駕齊驅。

透過長期追蹤市府選民登記檔案，莫倫科普夫也發現，在紐約市前十大最常見的選民姓氏中，華人傳統大姓「陳」(Chen)已高居第三位；而在前30大選民姓氏中，華裔姓氏就占了五個。他強調，這一發現充分展現了華裔社群的強大政治潛力；儘管移民轉化為公民、進而登記投票需要一定時間，但華裔群體在未來幾年的市級選舉中，必然會展現出越來越舉足輕重的影響力。

這份權威報告對於紐約市各局處及社會服務機構而言至關重要，它將直接決定未來各個移民群體在語言協助、醫療保健福利等核心公共服務上獲得的財政撥款。于金山認為，如今華社最需要的支援是對合法移民的幫扶及生活品質的提高；「從對華埠傷害極大的曼哈頓堵車費(congestion pricing)，市警五分局、七分局警力不足，到遊民所，這些都是需要迫切解決的問題」。

而另一方面，華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟認為，華裔人口增長所帶來的人氣，正是華埠存續發展所需要的動力。他指出，近年來華埠新店不少、熱度極高，更說明傳統移民社區對新移民仍有吸引力；他也希望更多華裔能透過積極投票來增強政治影響力，以推動更多在住房及城市規畫上惠及華社的政策。