華裔首度躍升紐約第一大移民群體 「陳」高居10大姓氏第3位
紐約市規畫局(DCP)發布的最新十年期人口結構報告指，本市華裔移民人口已超越多明尼加移民，成為規模最大的外來移民群體；華人傳統大姓「陳」(Chen)已高居紐約市十大姓氏的第三位。這也是紐約市歷史上首度由亞裔移民群體摘下外籍出生人口的龍頭寶座，徹底翻轉了長久以來由歐洲與拉美移民稱霸的傳統格局。
這份人口報告顯示，在2023年，紐約市來自中國大陸、台灣與香港的華裔外籍出生人口總數已達到39萬7000人，比2013年增長了5%；在紐約市高達310萬的龐大移民總人口中，華裔占了12.8%。
對於這項歷史性的增長，曾為紐約首位亞裔市議員、現任州參議員劉醇逸(John Liu)表示，華裔社區的壯大是一個循序漸進的過程，無數華人懷揣著美國夢來到這裡，為了自己和下一代辛勤打拚，才成就了今天的局面。他指出，紐約的華裔社群不僅規模持續擴大，整體經濟實力也有所提升，家庭收入中位數已達6萬元，其影響力廣泛滲透至企業界、學術界、政壇等領域。
華埠民主黨65D區領袖于金山觀察到，近年華裔從政人數明顯增加，政治路線愈發多元，從原先的「一邊倒向自由派」，到如今保守派乃至共和黨各有代表，使得更多華社居民的觀點及聲音得以體現；「這無疑是好現象」。
紐約市大(CUNY)政治學與社會學教授莫倫科普夫(John Mollenkopf)分析了2024年的最新數據，指出華裔群體在紐約的歷史地位，已逐漸能與19世紀徹底重塑紐約政經版圖的德國裔、義大利裔以及東歐猶太裔移民並駕齊驅。
透過長期追蹤市府選民登記檔案，莫倫科普夫也發現，在紐約市前十大最常見的選民姓氏中，華人傳統大姓「陳」(Chen)已高居第三位；而在前30大選民姓氏中，華裔姓氏就占了五個。他強調，這一發現充分展現了華裔社群的強大政治潛力；儘管移民轉化為公民、進而登記投票需要一定時間，但華裔群體在未來幾年的市級選舉中，必然會展現出越來越舉足輕重的影響力。
這份權威報告對於紐約市各局處及社會服務機構而言至關重要，它將直接決定未來各個移民群體在語言協助、醫療保健福利等核心公共服務上獲得的財政撥款。于金山認為，如今華社最需要的支援是對合法移民的幫扶及生活品質的提高；「從對華埠傷害極大的曼哈頓堵車費(congestion pricing)，市警五分局、七分局警力不足，到遊民所，這些都是需要迫切解決的問題」。
而另一方面，華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟認為，華裔人口增長所帶來的人氣，正是華埠存續發展所需要的動力。他指出，近年來華埠新店不少、熱度極高，更說明傳統移民社區對新移民仍有吸引力；他也希望更多華裔能透過積極投票來增強政治影響力，以推動更多在住房及城市規畫上惠及華社的政策。
報告指出，紐約市華裔外籍出生人口已超越多明尼加移民，首次成為規模最大的外來移民群體，顯示華裔在城市人口結構中的地位明顯提升。 根據長期追蹤的選民登記資料，華人傳統大姓「陳」已躍升至紐約市十大最常見選民姓氏的第三位，前30大姓氏中也有五個是華裔姓氏。 華裔人口增加將提升社群在投票與政策上的影響力，也會影響語言協助、醫療福利等公共資源分配，並推動華埠住房、治安與城市規畫議題。
精華 FAQ
報告指出，紐約市華裔外籍出生人口已超越多明尼加移民，首次成為規模最大的外來移民群體，顯示華裔在城市人口結構中的地位明顯提升。
根據長期追蹤的選民登記資料，華人傳統大姓「陳」已躍升至紐約市十大最常見選民姓氏的第三位，前30大姓氏中也有五個是華裔姓氏。
華裔人口增加將提升社群在投票與政策上的影響力，也會影響語言協助、醫療福利等公共資源分配，並推動華埠住房、治安與城市規畫議題。
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