蓋茲赴國會作證坦承婚外情 證實艾普斯坦掌握把柄想逼他繼續來往

微軟共同創辦人蓋茲（中）10日就已故「淫魔」富豪艾普斯坦案，在國會山莊接受眾議院監督委員會訊問後離開。(美聯社)

微軟 共同創辦人蓋茲10日自願前往國會山莊，就已故「淫魔」富豪艾普斯坦 （Jeffrey Epstein）案，接受負責調查的眾議院監督委員會訊問。他表示，艾普斯坦曾發現他的婚外情，並試圖利用這些資訊向他施壓，顯示艾普斯坦如何勒索其社交圈中的權勢人物。

華爾街日報報導，蓋茲於2011年至2014年間曾多次與艾普斯坦會面，艾普斯坦知悉蓋茲的部分婚外情，而蓋茲的兩名親近顧問也曾與艾普斯坦往來多年，直到艾普斯坦於2019年去世為止。

蓋茲在書面證詞中表示：「這些婚外情與我和艾普斯坦的互動毫無關聯，但確實為我的家人帶來痛苦。」知情人士透露，蓋茲在閉門作證期間告訴國會議員，他曾與三名女性發生性關係，其中兩人是俄羅斯女性，另一人則是醫師；而他與艾普斯坦共同認識的一名人士知悉其婚外情。

蓋茲說：「根據目前公開的檔案內容，艾普斯坦試圖利用我的婚外情資訊，並在此基礎上編造許多謊言，藉此迫使我重新與他接觸。」他說：「他的企圖並未成功，但這顯示出他如何利用與我的往來，達到其個人目的。」

他也重申，當初與艾普斯坦接觸是一項錯誤決定，並對賦予艾普斯坦公信力以及損害蓋茲基金會聲譽感到後悔。

蓋茲說：「與艾普斯坦見面是一次嚴重的判斷失誤，也讓這些工作面臨風險。」他並強調：「我從未親眼目睹，也從未察覺艾普斯坦涉及任何持續中的犯罪行為。我從未去過他的私人島嶼、牧場或佛州住處，也從未傷害過任何人。」

根據知情人士說法及華爾街日報取得的文件，蓋茲聘請曾任司法部官員的共和黨籍律師莫蘭（John Moran）擔任法律代表，團隊5月還搭建模擬聽證室，提前演練國會訊問。民主黨議員在他作證期間召開記者會，監督委員會副主席賈西亞（Robert Garcia）表示，蓋茲承認自己曾與遭受虐待的人士處於同一圈子，也提供了其他艾普斯坦相關人士的姓名。

賈西亞表示，蓋茲確實提到幾名與基金會或社交圈有關、委員會有意進一步接觸的人士，其中一名不屬於蓋茲體系的人士是前哈佛大學校長桑默斯（Larry Summers）。桑默斯已離開哈佛教職，曾表示與艾普斯坦往來是一項錯誤，並對部分通信內容感到羞愧。

部分國會議員指出，蓋茲回答問題時偶有強硬反駁，但整體而言仍相當配合。賈西亞說：「我認為他對某些問題確實有所反駁，你們未來會在逐字稿中看到，但他仍然回答了問題。」

對於蓋茲態度是否過於強硬的提問，共和黨籍聯邦眾議員柏切特（Tim Burchett）表示：「我不認為他是多麼好的人，但換成任何人都可能會有這種反應。」