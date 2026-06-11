因川普怨帳戶被關 多家大銀行被查是否出於政治原因
川普總統聲稱2021年1月6日國會暴亂後，摩根大通及美國銀行關閉了他的帳戶並拒絕讓他開立新帳戶。去年8月他簽署行政命令，指示銀行監管機構調查此做法是否出於政治動機，華爾街日報指司法部已向各大銀行發出傳票調查。
華爾街日報10日援引消息人士報導，司法部向包括摩根大通、美國銀行在內的多家美國大型銀行發出傳票，要求說明是否出於政治原因，不當關閉客戶帳戶，提出關閉的理由。
傳票是由哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)的辦公室發出，標誌著川普推動的調查進一步升級，目的是要證明這些銀行對保守派人士及具政治爭議的行業(包括川普家族企業)存在歧視行為。
川普行政命令指示財政部轄下的銀行監管機構「貨幣總稽核辦公室」(Office of the Comptroller of the Currency，OCC)，調查金融機構是否存在「出於政治動機或非法目的的帳戶關閉」行為，並採取適當行動，包括處以罰款。
報導指摩根大通及美國銀行等已向OCC提交大量資訊予以說明，但皮洛的辦公室還要求其他大銀行提供信息，包括富國銀行(Wells Fargo) 。
川普的行政命令也指示OCC在必要時，將相關事宜交給司法部長。但知情人士透露，OCC 尚未將案件移交司法部，皮洛辦公室已自行展開調查，目前OCC 與皮羅辦公室正協調各自的調查。
據報導，皮洛辦公室早已在去年發出部分傳票，要求銀行提供疑似遭「取消服務」人士的名單，以及銀行決定關閉帳戶的原因，是否違反包括1989年「金融機構改革、復甦與執行法」(Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act )的相關法例。
與此同時，各銀行否認因為宗教或政治原因而關閉帳戶，至於關閉某些行業或客戶的帳戶，目的是要符合銀行防止犯罪活動及洗錢行為的法律規定。
OCC於2025年12月發布初步報告，聲稱發現9家最大型銀行取消服務的證據，受影響的行業包括石油、天然氣、煤炭、槍支製造商及成人娛樂業。
他聲稱在2021年1月6日國會暴亂後，摩根大通與美國銀行關閉其帳戶，且拒絕讓他開立新帳戶，因此認為可能帶有政治動機。 華爾街日報報導，司法部已向摩根大通、美國銀行等大型銀行發出傳票，要求說明是否不當關閉客戶帳戶，以及提出相關理由。 調查重點在於銀行是否因政治或宗教因素取消服務，並檢視是否涉及違法；受影響者包括保守派人士、川普家族企業與部分高風險行業。
精華 FAQ
他聲稱在2021年1月6日國會暴亂後，摩根大通與美國銀行關閉其帳戶，且拒絕讓他開立新帳戶，因此認為可能帶有政治動機。
華爾街日報報導，司法部已向摩根大通、美國銀行等大型銀行發出傳票，要求說明是否不當關閉客戶帳戶，以及提出相關理由。
調查重點在於銀行是否因政治或宗教因素取消服務，並檢視是否涉及違法；受影響者包括保守派人士、川普家族企業與部分高風險行業。
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