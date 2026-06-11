因川普怨帳戶被關 多家大銀行被查是否出於政治原因

華爾街日報指司法部已向摩根大通及美國銀行等大型銀行發出傳票調查，要求說明是否出於政治原因，不當關閉客戶帳戶。(美聯社)

川普 總統聲稱2021年1月6日國會暴亂後，摩根大通 及美國銀行關閉了他的帳戶並拒絕讓他開立新帳戶。去年8月他簽署行政命令，指示銀行監管機構調查此做法是否出於政治動機，華爾街日報指司法部已向各大銀行發出傳票 調查。

華爾街日報10日援引消息人士報導，司法部向包括摩根大通、美國銀行在內的多家美國大型銀行發出傳票，要求說明是否出於政治原因，不當關閉客戶帳戶，提出關閉的理由。

傳票是由哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)的辦公室發出，標誌著川普推動的調查進一步升級，目的是要證明這些銀行對保守派人士及具政治爭議的行業(包括川普家族企業)存在歧視行為。

川普行政命令指示財政部轄下的銀行監管機構「貨幣總稽核辦公室」(Office of the Comptroller of the Currency，OCC)，調查金融機構是否存在「出於政治動機或非法目的的帳戶關閉」行為，並採取適當行動，包括處以罰款。

報導指摩根大通及美國銀行等已向OCC提交大量資訊予以說明，但皮洛的辦公室還要求其他大銀行提供信息，包括富國銀行(Wells Fargo) 。

川普的行政命令也指示OCC在必要時，將相關事宜交給司法部長。但知情人士透露，OCC 尚未將案件移交司法部，皮洛辦公室已自行展開調查，目前OCC 與皮羅辦公室正協調各自的調查。

據報導，皮洛辦公室早已在去年發出部分傳票，要求銀行提供疑似遭「取消服務」人士的名單，以及銀行決定關閉帳戶的原因，是否違反包括1989年「金融機構改革、復甦與執行法」(Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act )的相關法例。

與此同時，各銀行否認因為宗教或政治原因而關閉帳戶，至於關閉某些行業或客戶的帳戶，目的是要符合銀行防止犯罪活動及洗錢行為的法律規定。

OCC於2025年12月發布初步報告，聲稱發現9家最大型銀行取消服務的證據，受影響的行業包括石油、天然氣、煤炭、槍支製造商及成人娛樂業。