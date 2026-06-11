我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

維州5死44傷連環車禍 肇事華人大巴司機坐輪椅首次出庭 多次致歉

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在維州駕車造成5死44傷的大客車駕駛董靖生(音譯)。(拉帕漢諾克地區監獄/提供)
在維州駕車造成5死44傷的大客車駕駛董靖生(音譯)。(拉帕漢諾克地區監獄/提供)

上月在維吉尼亞州I-95州際高速公路引發連環車禍、造成5死44傷的大客車駕駛董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，10日上午首次出庭，律師表示，「當他在醫院醒來知道有人在事故中喪生後，多次表達歉意，非常後悔很內疚。」董靖生目前面臨5項過失殺人罪(Involuntary Manslaughter)，以及1項危險駕駛罪(Reckless Driving)指控。每項過失殺人罪最高可判處10年有期徒刑。

華盛頓郵報報導，5月29日凌晨2時35分左右，來自紐約市史泰登島(Staten Island)董靖生駕駛紐約開往北卡羅來納的大客車，在維州斯塔福德郡(Stafford County) I-95施工路段未能及時減速，追撞前方車流，造成連環大車禍。

維吉尼亞州5月29日凌晨發生的5死44傷連環車禍，肇事駕駛董靖生(Jing Sh...
維吉尼亞州5月29日凌晨發生的5死44傷連環車禍，肇事駕駛董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，10日上午首次出庭。（美聯社）

維州檢察官奧爾森(Eric Olsen)表示，為了避免不必要延誤，所有指控將合併審理，6月22日提訊，董男將再次出庭，屆時將初步敲定審理日期。

10日當天，董靖生因腦震盪、挫傷，剛動完內臟手術而坐在輪椅上出庭。律師表示，由於董董靖生「英語能力有限」，法庭特別為他安排中文(普通話)口譯員。車禍發生後，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)曾在社群平台X上批評涉案大客車司機不會說英語「令人無法接受」，並強調將嚴厲打擊不會說英語的大客車司機。

警方透露，董靖生9日出院後隨即被移送於拉帕漢諾克地區監獄(Rappahannock Regional Jail)收押。

目前國家運輸安全委員會(NTSB)與維州州警正持續調查此案。根據線上法庭紀錄，董靖生是危險駕駛慣犯，包括2025年在維州科洛尼爾海茨(Colonial Heights)在限速55哩路段以時速73哩超速行駛被判有罪、今年5月在新州因不服從警方信號指示被罰款，還有董靖生也坦承今年3月在馬里蘭州駕駛北卡羅來納註冊的大客車超速，在限速50哩路段以時速72哩行駛。對此，辯護律師表示，「我們知道他有這些前科，但我對這些案件一無所知。」

精華 FAQ

  • 事故發生在5月29日凌晨，肇事大客車未及時減速追撞前方車流，最終造成5人死亡、44人受傷，成為一起重大連環車禍案件。

  • 他目前面臨5項過失殺人罪與1項危險駕駛罪指控，每項過失殺人罪最高可判10年有期徒刑，檢方並將合併審理此案。

  • 辯護律師表示董靖生英語能力有限，因此法庭特別安排普通話口譯員協助出庭；他也因腦震盪與手術後坐輪椅應訊，並多次致歉。

維州 華人 華盛頓郵報

上一則

涉藉招聘為中國竊機密 FBI查封13個網站 中國大使館斥無中生有

下一則

SpaceX IPO火熱 4400員工或晉升百萬富翁

延伸閱讀

超速慣犯 維州5死車禍華人司機有多次載客超速前科

超速慣犯 維州5死車禍華人司機有多次載客超速前科
維州5死44傷大巴車禍最新進展 警公布涉案華裔司機照片

維州5死44傷大巴車禍最新進展 警公布涉案華裔司機照片
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人
維州5死44傷車禍 聯邦向紐約州發傳票 要求提供華人嫌犯紀錄

維州5死44傷車禍 聯邦向紐約州發傳票 要求提供華人嫌犯紀錄

熱門新聞

川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
在日本失蹤的阿拉巴馬州奧本大學學生希金博瑟姆(James

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

2026-06-06 14:08
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

2026-06-06 05:37
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。（美聯社）

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

2026-06-06 23:16
華人網友抱怨在美生活開銷增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國生活成本飆升 華人嘆追不上開銷：高薪≠存到錢

2026-06-07 19:55

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多