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緬因州民主黨聯邦參議員初選 甩開醜聞纏身 普拉特納勝出

編譯陳韻涵／綜合報導
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政治素人普拉特納贏得緬因州民主黨參議員初選後，與妻子阿曼達·格特納及支持者一同慶...
政治素人普拉特納贏得緬因州民主黨參議員初選後，與妻子阿曼達·格特納及支持者一同慶祝。(美聯社)

緬因州民主黨參議員初選計票初步結果9日晚間9時許出爐，政治素人普拉特納(Graham Platner)以74%的得票率壓倒性擊潰對手，他將在11月期中選舉挑戰新英格蘭地區唯一的共和黨聯邦參議員、資深政治人物柯林斯(Susan Collins)。

美聯社報導，現年41歲的普拉特納高中畢業後加入陸戰隊，三度被派赴伊拉克戰場。退伍後進入華府喬治華盛頓大學就讀期間，加入馬里蘭州國民兵，又被派駐阿富汗。除役後回到家鄉緬因州養殖牡蠣，還曾經擔任過蘇利文鎮(Sullivan)的規畫委員會主席，之前沒有政治高層職務經歷。

普拉特納個性直率且充滿活力，競選期間成功吸引大批民眾；他在各地舉辦的造勢活動中，經常吸引數百人響應，展現出強大的草根動員能力。

普拉特納獲得佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的公開背書，桑德斯更親赴緬因州為他站台助選。

普拉特納表示，未來若當選，施政重心將放在住房與醫療照護等民生經濟議題。

普拉特納獲勝後，在緬因州藍丘鎮(Blue Hill)舉辦勝選慶祝活動，現場氣氛熱鬧；他的母親萊斯莉‧哈洛(Leslie Harlow)出席致詞，她向在場支持者表達對兒子的驕傲與期許，說道「葛理漢一向非常熱心助人，致力讓身邊的人過得更好。」

然而，普拉特納在初選期間傳出諸多爭議。2025年10月，多家新聞媒體報導普拉特納於2013年至2021年間在社群媒體Reddit上發表的多篇爭議性貼文，包括自稱是「共產主義者」。2026年初，又有媒體揭露他胸前納粹黨衛軍的骷髏刺青，但他解釋說是2007年在陸戰隊服役期間，赴克羅埃西亞休假，在當地紋身的，並不瞭解圖案背後的政治意涵。

今年5月，紐約時報等媒體報導普拉特納獨妻子阿曼達·格特納(Amy Gertner)向一名競選助理抱怨，他曾與多達十幾名女性互傳露骨性愛簡訊。

預料共和黨陣營將在接下來的競選過程中，利用上述爭議和醜聞攻擊普拉特納。

精華 FAQ

  • 初步計票顯示，普拉特納以74%的得票率大幅領先對手，順利拿下民主黨參議員初選，並將代表黨內出戰11月期中選舉。

  • 他高中後加入陸戰隊，曾三度赴伊拉克，之後在喬治華盛頓大學就讀時又加入國民兵並派駐阿富汗，退伍後返鄉從事牡蠣養殖。

  • 媒體揭露他曾在Reddit發表爭議貼文、自稱共產主義者，另有納粹黨衛軍刺青與多段露骨簡訊醜聞，預料將遭共和黨陣營攻擊。

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