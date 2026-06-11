出席國會聽證 蓋茲：艾普斯坦曾以婚外情要脅我、不知性犯罪

比爾蓋茲10日出席國會聽證會，承認艾普斯坦曾以他的婚外情要脅他。（路透）

微軟 (Microsoft)共同創辦人蓋茲(Bill Gates)10日自願出席眾院 監督委員會閉門聽證會，就淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)性侵案，接受議員質詢數小時。蓋茲承認與艾普斯坦往來是「嚴重的判斷錯誤」，否認知情或涉及不當行為，也承認艾普斯坦曾以他的婚外情要脅他。

但議員對蓋茲的表現評價兩極，部分議員認為蓋茲的態度抗拒、不夠坦誠。

美聯社報導，蓋茲抵達國會大廈時強調，此次出席聽證出於自願，說道「我一開始就不該與艾普斯坦見面」，強調「從未親眼目睹或有任何跡象表明，艾普斯坦正在從事犯罪活動」。

蓋茲自稱透過與職業及慈善工作相關的人士認識艾普斯坦，起初受到艾普斯坦宣稱可為全球健康倡議籌集數十億元的承諾所吸引；兩人2011年起往來，艾普斯坦2008年在佛羅里達州以引誘未成年人賣淫罪認罪。

「從來沒傷害過任何人」

蓋茲表示，他在2014年察覺艾普斯坦無法兌現承諾後，便與他斷絕往來，最終也未獲得艾普斯坦的任何捐款。他說：「我從來沒有傷害過任何人，他雖然可能試圖與我建立私人關係，但我對此從不感興趣也未回應。」

蓋茲強調，自己從未造訪艾普斯坦的私人島嶼或其他惡名昭彰的房產。

蓋茲指出，艾普斯坦發現他有婚外情，並試圖利用這些資訊來要脅他，「根據目前已公開的檔案內容，艾普斯坦一直試圖利用他掌握的有關我不忠行為的資訊，再加上他捏造的許多謊言，向我施壓，迫使我重新與他建立聯繫。」

他接著說：「他的企圖並未得逞，但顯示出他如何試圖利用與我的關係，來推進他自己的目的。」

蓋茲在預先準備的證詞中表示：「這些婚外情與我和艾普斯坦之間的互動毫無關聯，但它們確實給我的家人帶來痛苦。」

國家廣播公司新聞報導，眾院監督委員會首席民主黨議員賈西亞(Robert Garcia)表示，蓋茲知道艾普斯坦因駭人聽聞的罪行被定罪，卻仍為募款繼續與他接觸，痛批蓋茲此舉是「可怕的判斷，是他不該做且必須為此贖罪的事」。

監督委員斯坦斯伯里(Melanie Stansbury)質問蓋茲「目的是否能為手段辯護」，蓋茲回應道：「這麼說或許過於強烈，但我認為為公衛籌款數十億元是值得的。」

「盼為被害人伸張正義」

蓋茲表示，希望自己的證詞能協助議員「為被害人伸張正義」；聽證結束後，蓋茲未接受記者提問便離去。

議員對蓋茲聽證期間的表現看法分歧，田納西州眾議員伯切特(Tim Burchett)形容質詢過程「激烈」，伊利諾州眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)批評蓋茲的態度「抗拒、不夠坦誠」。

賈西亞的立場相對溫和，他認同蓋茲的態度有時顯得頑強，但「他仍有回答問題，我認為他是配合的」。