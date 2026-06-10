我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

油價高漲效應 二手豐田RAV4油電車比新車貴

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
二手的豐田RAV4油電混合車大受歡迎，售價比當時推出的新車價還高。(路透)
二手的豐田RAV4油電混合車大受歡迎，售價比當時推出的新車價還高。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：RAV4油電混合車因高油價與需求暴增，二手價常高於新車定價。
  • 重點二：新款RAV4混動供應吃緊，消費者排隊等車，轉向二手市場搶購。
  • 重點三：豐田因市場偏好油電車，已停產非混動RAV4版本以集中產能。

多數汽車一離開經銷展示中心就會立刻貶值，但在豐田RAV4油電混合車很保值，甚至還會增值。彭博資訊報導，較新年份的二手RAV4，掛牌售價經常高於原本新車建議售價，即便里程數已累積數萬公里。在某些情況下甚至比全新、剛從豐田工廠出廠的2026年款新車還要貴。

中古車巨頭CarMax最近刊登一輛2024年款RAV4 Hybrid XSE(里程數約2萬9000哩)，售價4萬6998元，遠高於該車款當初的新車3萬8735元的定價。

這種舊車價格竟高於新車的現象，顯然違反二手車經濟自然法則，卻也反映了今年車市中一些有力的驅動因素。

伊朗戰爭推升油價，使普通汽油平均價格升破每加侖4美元。一些買家因此轉向購買二手電動車，因為電動車價格通常比原價大幅折價，而另一些不願或無法全面轉向電動車的消費者，則轉向油電混合車。混合動力車長期以來被視為小眾產品，如今卻變得非常搶手。

至少目前來看，新款混合動力RAV4供應並不足夠。去年，隨著豐田停產第五代RAV4並開始生產第六代，產量一度放緩。由於新車進入展示中心的數量減少，許多買家只能排隊等候，不想等待的顧客會轉向二手市場。只要是近年車款且車況良好的二手RAV4，就能賣個好價錢，甚至能以高於新車標價的價格成交。

RAV4混合動力車油耗可達每加侖40哩以上，遠高於一般新車平均的每加侖27.2哩，受歡迎程度甚至讓豐田開始在本年度停產所有非混合動力版本的RAV4。

住在喬治亞州的42歲民眾溫蓋特(Brandon Wingate)，今年2月以3.2萬元購買了一輛2024年款RAV4(里程4萬4000哩)的二手車，而這輛車當初新車標價為3萬8735元。經過一番議價後，他只成功讓車商降價500美元，理由是車窗有小裂痕。

溫蓋特說：「現在幾乎沒有議價空間了，你基本上就是照開價買。我很慶幸當時買了，因為同款車現在已經貴了大約6000到8000美元。」

另一家二手車商Carvana曾標售一輛2025年RAV4 Hybrid Limited(里程5606哩)，售價4萬8590元，比新車當初建議零售價高出6040美元，甚至高於2026年款同級車4萬3300美元的標價。

目前豐田在美國的新款RAV4混合動力車，庫存不到五天銷量，遠低於整體約15天的庫存水準。在新車平均成交價已接近5萬美元的情況下，二手車需求大幅上升。混合動力車也因能降低油費更受到歡迎。

豐田 RAV4 油價

上一則

德州運動會 非裔少年口角刺死白人選手 恐終身監禁

下一則

Prada打造「會呼吸」的太空衣 布料裡有通風管

延伸閱讀

油價漲不想選SUV 這幾款四門轎車將引領潮流

油價漲不想選SUV 這幾款四門轎車將引領潮流
比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款

比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款
家用電車充電樁 灣區房屋升級必備

家用電車充電樁 灣區房屋升級必備
新車集體「發胖」壓壞道路 中擬對新能源車徵「養路費」

新車集體「發胖」壓壞道路 中擬對新能源車徵「養路費」

熱門新聞

川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
在日本失蹤的阿拉巴馬州奧本大學學生希金博瑟姆(James

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

2026-06-06 14:08
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

2026-06-06 05:37
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。（美聯社）

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

2026-06-06 23:16
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊