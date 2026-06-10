油價高漲效應 二手豐田RAV4油電車比新車貴

二手的豐田RAV4油電混合車大受歡迎，售價比當時推出的新車價還高。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： RAV4油電混合車因高油價與需求暴增，二手價常高於新車定價。

RAV4油電混合車因高油價與需求暴增，二手價常高於新車定價。 重點二： 新款RAV4混動供應吃緊，消費者排隊等車，轉向二手市場搶購。

新款RAV4混動供應吃緊，消費者排隊等車，轉向二手市場搶購。 重點三：豐田因市場偏好油電車，已停產非混動RAV4版本以集中產能。

多數汽車一離開經銷展示中心就會立刻貶值，但在豐田RAV4 油電混合車很保值，甚至還會增值。彭博資訊報導，較新年份的二手RAV4，掛牌售價經常高於原本新車建議售價，即便里程數已累積數萬公里。在某些情況下甚至比全新、剛從豐田工廠出廠的2026年款新車還要貴。

中古車巨頭CarMax最近刊登一輛2024年款RAV4 Hybrid XSE(里程數約2萬9000哩)，售價4萬6998元，遠高於該車款當初的新車3萬8735元的定價。

這種舊車價格竟高於新車的現象，顯然違反二手車經濟自然法則，卻也反映了今年車市中一些有力的驅動因素。

伊朗戰爭推升油價 ，使普通汽油平均價格升破每加侖4美元。一些買家因此轉向購買二手電動車，因為電動車價格通常比原價大幅折價，而另一些不願或無法全面轉向電動車的消費者，則轉向油電混合車。混合動力車長期以來被視為小眾產品，如今卻變得非常搶手。

至少目前來看，新款混合動力RAV4供應並不足夠。去年，隨著豐田停產第五代RAV4並開始生產第六代，產量一度放緩。由於新車進入展示中心的數量減少，許多買家只能排隊等候，不想等待的顧客會轉向二手市場。只要是近年車款且車況良好的二手RAV4，就能賣個好價錢，甚至能以高於新車標價的價格成交。

RAV4混合動力車油耗可達每加侖40哩以上，遠高於一般新車平均的每加侖27.2哩，受歡迎程度甚至讓豐田開始在本年度停產所有非混合動力版本的RAV4。

住在喬治亞州的42歲民眾溫蓋特(Brandon Wingate)，今年2月以3.2萬元購買了一輛2024年款RAV4(里程4萬4000哩)的二手車，而這輛車當初新車標價為3萬8735元。經過一番議價後，他只成功讓車商降價500美元，理由是車窗有小裂痕。

溫蓋特說：「現在幾乎沒有議價空間了，你基本上就是照開價買。我很慶幸當時買了，因為同款車現在已經貴了大約6000到8000美元。」

另一家二手車商Carvana曾標售一輛2025年RAV4 Hybrid Limited(里程5606哩)，售價4萬8590元，比新車當初建議零售價高出6040美元，甚至高於2026年款同級車4萬3300美元的標價。

目前豐田在美國的新款RAV4混合動力車，庫存不到五天銷量，遠低於整體約15天的庫存水準。在新車平均成交價已接近5萬美元的情況下，二手車需求大幅上升。混合動力車也因能降低油費更受到歡迎。