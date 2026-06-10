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Prada打造「會呼吸」的太空衣 布料裡有通風管

編譯中心／綜合報導
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由Prada和Axiom Space共同設計的「內層液冷通風服裝」(右)與太空衣...
由Prada和Axiom Space共同設計的「內層液冷通風服裝」(右)與太空衣一同亮相。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Prada與Axiom Space合作，為NASA太空人研發內層衣物。
  • 重點二：新衣布料織入通風管線，可散熱排汗並維持體溫舒適。
  • 重點三：Prada正從時尚靈感走向實際太空合作，搶進新產業。

義大利時尚品牌Prada 7日發表一款供美國國家航空暨太空總署(NASA)太空人穿著的內層衣物，凸顯其積極進軍太空產業，力圖成為首家成功跨足該領域的大型奢侈品牌。

路透報導，這款貼身內層衣物由Prada與總部位於休士頓(Houston)的私人太空基礎設施開發商公理太空公司(Axiom Space)共同研發，特色在於布料中織有通風管線，可以散熱、排除汗水與濕氣。讓太空人在密閉太空衣中工作數小時仍能維持適當體溫、舒適度與活動能力。

Prada行銷總監貝特里(Lorenzo Bertelli)在紐約曼哈頓(Manhattan)旗艦店舉行的活動上表示：「我們擁有非常廣泛的能力與專業知識。」他身旁的人體模型正展示這款新的「液態冷卻與通風衣」。

這件「內層液體冷卻通風」服裝，由Prada和Axiom Space共同設計，將供...
這件「內層液體冷卻通風」服裝，由Prada和Axiom Space共同設計，將供NASA太空人穿著。(路透)

Axiom Space執行長席爾坦(Jonathan Cirtain)也指出，開發太空探索產品所需的專業能力，「往往能從許多看似毫不相關的產業獲得靈感」。

Prada 2024年大張旗鼓地進軍太空服裝領域，當時推出的一款太空衣預計將用於2027年的「阿提米絲3號」(Artemis 3)繞地飛行任務，以及2028年的「阿提米絲4號」(Artemis 4)登月計畫。

長久以來，奢侈品牌經常從太空旅行汲取設計靈感。紐約大學史登商學院(Stern School of Business)行銷學教授兼精品品牌策略師塞達里(Thomai Serdari)表示，在太空探索與太空旅遊產業蓬勃發展之際，Prada已「從靈感層面跨越到真正的合作夥伴關係」。

除了Prada，其他時尚服飾業者也紛紛搶搭太空熱潮。美國運動品牌Under Armour曾與太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)合作開發太空裝；哥倫比亞運動服裝(Columbia Sportswear)則與新創公司直覺機器公司(Intuitive Machines)一同研究太空織物技術。

塞達里說，路易威登(Louis Vuitton)、愛馬仕(Hermes)和香奈兒(Chanel)都對太空旅行領域感興趣，但可能尋求以不同方式切入市場。

她補充說：「你永遠不會看到奢侈品產業最頂尖的品牌相互模仿。」

太空人 義大利 休士頓

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