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NASA「阿提米絲3號」4名太空人出列 背負重返月球關鍵任務

編譯彭馨儀／綜合報導
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NASA9日公布「阿提米絲3號」太空人名單。左起為道格拉斯、義大利籍的帕米塔諾、...
NASA9日公布「阿提米絲3號」太空人名單。左起為道格拉斯、義大利籍的帕米塔諾、布雷斯尼克和魯畢歐。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：NASA公布阿提米絲3號四名太空人名單，任務目標仍是重返月球。
  • 重點二：這批太空人將先繞地球演練，熟悉獵戶座與登月艙對接流程。
  • 重點三：SpaceX與藍源競逐登月艙交付，NASA盼加速月球基地與火星布局。

國家航空暨太空總署(NASA)9日公布「阿提米絲3號」(Artemis III)的太空人名單。

美聯社報導，這次公布距離「阿提米絲2號」(Artemis II)打破繞月飛行紀錄僅兩個月，該紀錄超越「阿波羅13號」(Apollo 13)。

NASA太空人布雷斯尼克(Randy Bresnik)、魯畢歐(Frank Rubio)、道格拉斯(Andre Douglas)，以及歐洲太空總署(ESA)太空人帕米塔諾(Luca Parmitano)不會飛往月球或登陸月球表面，而是將繞地球軌道飛行，同時練習將獵戶座(Orion)太空艙與兩個登月艙(lunar landers)對接。

首位入選的歐洲太空人帕米塔諾是義大利籍，他難掩激動，感謝家人以及促成這次任命的各太空機構。他稱義大利是他飛向太空的「發射台」，歐洲太空總署是橋樑，而NASA則是「字面和象徵意義上的火箭」。

「致『阿提米絲3號』的太空人，祝你們一路順風」，署長艾薩克曼(Jared Isaacman)說。

馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司(SpaceX)與亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的太空旅遊公司藍源(Blue Origin)正在競相交付登月艙。為期兩周的演示計畫於2027年進行。藍源近期遭遇挫折，其巨型火箭在佛州發射台進行發動機點火測試時發生爆炸，震動附近房屋，橙色火球照亮夜空。

NASA主管帕森斯(Jeremy Parsons)表示，這次挫折是一次學習的機會，NASA相信藍源的火箭能夠按時準備就緒。

NASA的阿提米絲計畫目標，不僅是讓太空人自1970年代以來重返月球表面，並進一步在月球上建立據點。艾薩克曼宣布近期調整加快計畫進程，類似於阿波羅時代，在2028年實現載人登月之前，增加繞地球飛行。

阿提米絲3號指揮官布雷斯尼克說，「成為執行阿提米絲3號任務的太空人，我們深感榮幸」，他曾兩度飛到國際太空站。帕米塔諾將擔任駕駛員，道格拉斯和魯畢歐將擔任任務專家。

今年5月，NASA向包括藍源在內的四家公司授予數億的合約，用於建造未來月球基地所需的登月車、探測儀器及無人機。艾薩克曼表示，打造月球基地的目標是為火星探測任務奠定基礎，作為未來前進火星的前哨站。

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