眾院通過移民執法經費案 送交川普簽署

眾議院通過為移民執法機關提供未來三年共計700億經費的預算法案之後，已經送交川普總統簽署。圖為ICE探員觀察抗議行動。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 眾院以214票對212票通過700億移民執法預算案。

眾院以214票對212票通過700億移民執法預算案。 重點二： 資金將提前撥付ICE與邊境巡邏隊，避免經費中斷。

資金將提前撥付ICE與邊境巡邏隊，避免經費中斷。 重點三：法案刪除爭議條款，共和黨欲藉移民議題拚期中選舉。

繼國會參院後，眾院 9日以214票對212票通過為移民 執法機關提供未來三年共計700億經費的預算法案之後，已經送交川普 總統簽署。法案雖然遭遇民主黨反對，共和黨最後仍利用多數席次優勢讓法案過關，國土安全部旗下的移民和海關執法局(ICE)獲得380億預算，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)獲得260億預算，另外50億用來因應預期之外的突發支出。

法案編列的預算將在國會年度撥款之前發放，確保川普政府在落實一年驅逐100萬人目標的計畫過程當中，經費不會中斷。

為了讓預算法案通過，眾院議長強生(Mike Johnson)必須讓眾院共和黨團擁有接近完美的出席率並且團結一致，經過數周斡旋之後終於達標。

共和黨推動移民執法預算的過程中曾因兩項條款導致問題失焦，一項是包括川普新宴會廳在內的白宮安全經費10億元，另一項是用來賠償自認遭到不公平調查與起訴川普盟友的18億基金。這兩項提案因政治爭議過高而窒礙難行，最終遭到擱置。

眾院通過的法案版本完全聚焦於移民執法行動，共和黨陣營一直把移民執法政策視為區別兩黨的清楚界線，希望憑藉移民執法能在今年期中選舉取得勝利。

強生提到這項預算法案時說：「這其實早就該做了。」他說，必須為邊境安全與移民執法提供經費，「很遺憾的是，共和黨只能憑一己之力來完成」。

民主黨德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)批評說，預算法案是為ICE設立「小金庫」(slush fund)。

去年國會在共和黨居多數的情況下，已經在減稅法案裡為ICE與海關與邊境保護局(CBP)提供將近1400億元經費。眾院9日通過的預算是追加款項，資金撥付幾乎沒有任何附加條件。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)說，共和黨在減稅法案大砍白卡與糧食券，如今又為移民執法機關提供700億元空白支票，不受監督和限制。