史上規模最大金融詐騙犯班克曼-佛瑞德 請求總統特赦
AI重點
文章重點整理：
根據司法部網站資料，犯下美國史上規模最大的金融詐騙案的加密貨幣平台FTX創辦人兼前任執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)，已經向川普總統請求特赦。
彭博新聞報導，34歲的班克曼-佛瑞德提出申請項目為「服刑期滿後赦免」(pardon after completion of sentence)。
班克曼-佛瑞德創立的FTX在2022年宣告破產，引發加密貨幣圈恐慌，他也因為詐騙客戶80億而遭金融犯罪起訴。聯邦檢察官指出，班克曼-佛瑞德把數十億客戶資金偷偷轉移到自己的貨幣對沖基金公司Alameda Research，做為風險投資、政治捐款、購買房地產等用途
2023年，陪審團裁定七項罪名全數有罪，包括電子詐欺、證券詐欺以及共謀洗錢等。曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)2024年判處班克曼-佛瑞德25年有期徒刑，沒收110億元資產與收益。
紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)曾形容，這起案件是美國史上規模最大的金融詐騙案。原本被奉為「加密貨幣圈大神」、「加密貨幣神童」的班克曼-佛瑞德，跌落神壇之前個人淨資產上看260億，FTX巔峰時期市值估計有320億。
根據司法部網站，「服刑期滿後赦免」類別的特赦不會消除班克曼-佛瑞德的罪名，而是在服刑完畢之後恢復某些公民自由，例如投票權、擔任陪審團員的權利。
如果請求獲得批准，班克曼-佛瑞德在取得執照、就業、住房或教育等方面，因為定罪而面臨的限制都將消除。
擔任FTX執行長期間，班克曼-佛瑞德是為民主黨選舉與相關倡議捐款的最大手筆金主之一。不過，在聯邦監獄服刑期間，他在社群媒體發文則經常對川普政府表達支持。
班克曼-佛瑞德接受8日播出的福斯商業新聞網專訪時說，非常渴望獲得總統特赦。
司法部網站紀錄顯示，班克曼-佛瑞德是在2026年提出總統特赦請求，但未公布確切日期。
白宮發言人不願對CNN發表評論，但表示川普今年1月接受紐約時報訪問時，便已表明不會特赦班克曼-佛瑞德。
他申請的是「服刑期滿後赦免」，意指先完成刑期，再恢復部分公民權利，如投票權與擔任陪審員資格，但不會消除原有罪名。 檢方指控他將數十億客戶資金轉入Alameda Research，並用於風投、政治捐款與購屋等用途，受害金額高達80億美元，規模極大。 白宮未正面評論，但透露川普今年1月受訪時已表明，不會特赦班克曼-佛瑞德，顯示這項請求獲准機率相當低。
精華 FAQ
他申請的是「服刑期滿後赦免」，意指先完成刑期，再恢復部分公民權利，如投票權與擔任陪審員資格，但不會消除原有罪名。
檢方指控他將數十億客戶資金轉入Alameda Research，並用於風投、政治捐款與購屋等用途，受害金額高達80億美元，規模極大。
白宮未正面評論，但透露川普今年1月受訪時已表明，不會特赦班克曼-佛瑞德，顯示這項請求獲准機率相當低。
上一則
「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？
下一則