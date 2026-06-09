剛獲大學錄取 美足新秀身價破百萬 畢業舞會豪擲8萬

獲得俄勒岡大學錄取為美式足球隊外接手的摩爾，球衣1號。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美式足球新秀因NIL代言收入暴增，高中畢業舞會也被辦成奢華秀場。

美式足球新秀因NIL代言收入暴增，高中畢業舞會也被辦成奢華秀場。 重點二： 部分準大學生在錄取後提前入學，能更早領取NIL支票並投入球隊訓練。

部分準大學生在錄取後提前入學，能更早領取NIL支票並投入球隊訓練。 重點三：裴恩與摩爾分別花費六位數與八萬元辦舞會，凸顯新世代運動員消費力。

華爾街 日報報導，獲得大學錄取的某些美式足球精英選手已有百萬富翁身價，為高中畢業舞會花費8萬元毫不手軟。即將進入大學的運動選手透過姓名、影像與肖像(name, image and likeness，簡稱NIL)賺取廣告代言酬勞，讓高中畢業舞會變成有名牌賓利(Bentley)轎車接送、配帶五位數價格名錶以及聘請私人活動規畫師的豪華盛會。

報導指出，小小年紀的體育超級明星們，把高中生涯的這場成年禮，改造成屬於自己的文化現象，除了慶祝個人成就，也是宣傳個人品牌的機會。

如今大學美式足球球隊都希望獲得錄取的新秀能在高中12年級的12月就提前畢業，並於1月就進入大學就讀，以便加入球隊盡快熟悉戰術、與隊友培養默契。也就是說，其他同學還在高中度過最後一個學期時，這些運動員已經開始領取NIL支票。

根據NIL平台與科技公司Opendorse估計，下一個學年度裡，所有體育項目的大一新生運動員共計將獲得7億8000萬元NIL酬勞。

獲得科羅拉多大學錄取為美式足球隊進攻鋒線球員的大一新生裴恩(Xavier Payne)，在佛羅里達州 奧蘭多就讀高中期間從來不曾參加任何舞會。17歲的裴恩由單親媽媽撫養，家裡還有三個弟妹。

上個月，裴恩拿到一筆金額有六位數字的NIL贊助酬勞，讓他可搭乘價值18萬元的賓士轎車，回到學校跟同班同學一起參加瓊斯高中(Jones High)畢業舞會。裴恩穿著2500元的訂製西裝與1100元的路鉑廷(Christian Louboutin)皮鞋，手上戴著價值4萬元卡地亞(Cartier)復古手錶。

裴恩說：「很多人都說根本認不出我。」他表示，覺得既然要回來參加畢業舞會，就要做到位，而且要風風光光。

獲得俄勒岡大學(University of Oregon)錄取為美式足球隊外接手的摩爾(Dakorien Moore)，去年在達拉斯郊區為了高中畢業舞會活動總共花了大約8萬元，包括供百人享用的外燴午餐、搭建舞台、由絲綢玫瑰和繡球花搭建的兩座拱門、煙火與乾冰等。

摩爾花1萬2000元聘請私人活動規畫師，穿著2000元路易威登(Louis Vuitton)運動鞋，自己與舞伴在舞會後的續攤服裝費則約1萬元。摩爾連續兩年跟俄勒岡大學美式足球隊簽下價值七位數字的NIL合約。

獲得大學錄取的某些美式足球精英選手已有百萬富翁身價。(美聯社)

獲得俄勒岡大學錄取為美式足球隊外接手的摩爾，跳躍接球，身手不凡。(美聯社)