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大峽谷高溫超過華氏百度 18歲少年健行中暑身亡

編譯俞仲慈／綜合報導
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一名18歲青少年日前在大峽谷健行，疑似中暑不幸身亡。圖為一群健行客走在「光明天使...
一名18歲青少年日前在大峽谷健行，疑似中暑不幸身亡。圖為一群健行客走在「光明天使步道」。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：18歲少年在大峽谷健行時疑似中暑，搶救後仍不治身亡。
  • 重點二：國家公園管理局提醒遊客補充水分，避開中午到下午高溫時段。
  • 重點三：官方指出單日往返谷底不建議，Bright Angel步道風險特別高。

一名18歲青少年日前在亞歷桑那州大峽谷(Grand Canyon)健行，疑似中暑搶救不及，不幸身亡。由於大峽谷夏季氣溫極高，國家公園管理局(National Park Service)呼籲遊客隨時補充水分，並避免在中午至下午時段長時間健行，以免悲劇再度發生。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，國家公園管理局公布聲明證實，當地時間3日下午1時40分左右，巡山員接獲報案，一名18歲青少年在大峽谷深處步道因高溫出現不適，於是緊急派遣直升機展開救援，最終搜救人員在步道下方約30呎偏遠地點發現這名年輕人。案發當日，大峽谷的部分地區氣溫超過華氏百度

儘管當場進行急救，可惜為時已晚，最終男子宣告不治，截至6日有關當局尚未公布死者姓名，僅透露需要通知家屬，並交由科科尼諾郡(Coconino County)法醫辦公室調查確切死因。

國家公園管理局還證實，該名青少年偕同父親在一天當中最熱的時候步行，從大峽谷南環(South Rim)「光明天使步道」(Bright Angel Trail)出發，計畫完成一日徒步往返科羅拉河(Colorado River)的行程，也是大峽谷最受歡迎的健行路線之一，不過公園管理局並不建議遊客單日徒步下行谷底再折返，還透過官網提出警告：「由於距離遙遠、氣溫變化極端以及單程海拔有約5000呎落差，哈瓦蘇派花園(Havasupai Gardens)以下的目的地，不適合作為一日健行之旅。」

國家公園管理局也透露事發前，該名青少年已經徒步抵達大峽谷熱門景點「哈瓦蘇派花園」，該地從峽谷南環「光明天使步道」下行，海拔一路下降約3000呎，不料不敵夏季高溫，導致喪命於步道。

國家公園管理局建議遊客，若打算挑戰單日往返「哈瓦蘇派花園」徒步之旅，事前最好先諮詢巡山員意見，因為步道來回距離長達九哩，一般需要耗費六至九小時才能完成。

精華 FAQ

  • 死者是一名18歲青少年，當時與父親在大峽谷南環的光明天使步道健行。事發後雖緊急派直升機與搜救人員救援，仍宣告不治。

  • 因為從南環下到谷底再折返距離長、落差大，且夏季高溫變化極端，尤其哈瓦蘇派花園以下路段不適合作為一日健行行程。

  • 管理局建議遊客隨時補充水分，避免在中午到下午長時間健行；若要挑戰單日往返哈瓦蘇派花園，應先諮詢巡山員並評估體力。

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