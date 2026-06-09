8旬越裔女老闆無家歸 網紅募款贈新居

網紅貝西拉(右)為86歲的越南裔餐廳女老闆黎蓮(左)募得逾20萬元，同時協助她獲得房屋居住。(取自GoFundMe)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網紅貝西拉在餐廳用餐後，發現86歲越裔女老闆長期睡在店內。

網紅貝西拉在餐廳用餐後，發現86歲越裔女老闆長期睡在店內。 重點二： 他發起網路募款，短時間內募集逾二十萬元，獲熱心網友響應。

他發起網路募款，短時間內募集逾二十萬元，獲熱心網友響應。 重點三：在非營利組織協助下，貝西拉替黎蓮買下一棟全新裝潢住宅。

網紅貝西拉 (Julian Becerra)早前到佛羅里達州 的Bích Nga簡餐店用餐，意外發現86歲的越南 裔女老闆黎蓮(Lieng Le，音譯)長期夜宿餐廳長椅；貝西拉同情黎蓮的遭遇發起網路募款，不僅迅速募得逾20萬元，同時在非營利組織的協助下致贈一棟房屋，讓黎蓮此後不用睡餐廳，也毋須煩惱各類帳單。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，24歲的貝西拉4月在佛州品內拉斯公園市(Pinellas Park)的Bích Nga簡餐店用餐，老闆娘黎蓮基於他是幾個小時以來首位上門的顧客，堅持不收餐費且謝絕小費。

貝西拉在影片中給予Bích Nga簡餐店的餐點高度評價，並在貼文中寫道：「如果一周後再回來，看到這裡座無虛席，那該有多棒？讓我們一起實現吧！」

幾天之後，貝西拉在後續影片留言中透露，他得知黎蓮其實無家可歸，每天長時間工作後，就睡在餐廳的折疊椅上。

貝西拉隨即發起網路募款活動，鼓勵網友分享與捐款；消息傳開後，募款金額在24小時內就逼近12萬7000元，數周後突破20萬元。

6月1日，在當地數個非營利組織與企業的協助下，貝西拉親手將一張支票連同一棟距離Bích Nga簡餐店只有幾分鐘車程的全新裝潢住宅鑰匙，一併送到黎蓮手中。

貝西拉在Instagram發文寫道：「網友們，我們做到了。我曾在影片中介紹一位住在餐廳裡、名下無財產的女性，今日，她有了一個家。全世界的人挺身而出，募得足夠資金，讓黎蓮餘生再也不必擔心任何帳單。」

對於這份意外的驚喜，黎蓮接受ABC採訪時，感謝所有支持者與捐款人，形容自己「很快樂，真的非常快樂」。

黎蓮坦言，新冠疫情造成的財務困境讓她逐漸無力負擔房租與日常開銷，多年來居無定所。

貝西拉告訴ABC，他與黎蓮交談過程中得知，她每周工作超過90小時，就算曾生病住院，幾乎從不休假，但面對重重困境，黎蓮卻始終帶著笑容並不忘關懷他人。

黎蓮自述越戰後來美，2009年起經營Bích Nga簡餐店至今；當她被問到為何當初要請貝西拉吃飯時，她笑著說：「為什麼不讓大家更快樂呢？只要人們開心就好。」