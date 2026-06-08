美繼國會後 重劃選區擴及州、地方選舉 影響稅率、社保……

喬治亞州議會將於6月17日召開特別會議，討論2028年選舉的重劃選區問題。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 重劃選區風潮已從國會延伸至州議會與地方選舉。

重劃選區風潮已從國會延伸至州議會與地方選舉。 重點二： 喬治亞等州將在選前重新劃分州與地方層級選區。

喬治亞等州將在選前重新劃分州與地方層級選區。 重點三：少數族裔投票權保護鬆動，恐衝擊民主黨席次。

繼國會之後，重劃選區風潮已吹向州議會與地方選舉。兩黨爭奪控制權的全國大戰即將進入新階段，影響所及，從稅率到社會保障項目、教師薪資、住房法規以及地方道路維修等各方面可能都會受到衝擊。

喬治亞州 由共和黨 主導的州議會將於6月17日召開特別會議，討論2028年選舉的重劃選區問題。議程不僅包括確認國會新選區，還包括州眾議會和參議會的選區，甚至可能包括州公用事業監管委員會的新選區。

這是自聯邦最高法院最近一項項削弱少數族裔投票權保護的裁決以來，州議會首次嘗試重新劃分地方選區。密西西比州 共和黨和紐約州民主黨也將跟進，分別在2027年和2028年選舉前重新劃分選區。

由此顯示，這波國會期中選舉前的選區重劃風潮已開始擴散到州、郡、市議會和學區委員會。究竟有多少立法機構會跟進重劃選區，目前還無法確定。不過可以確定的是這些機構的許多決策都與人民的生活息息相關，若是重劃選區，影響十分廣泛。

支持地方民權與民主組織的非營利組織「基層計畫」(Groundwork Project)創辦人喬·甘迺迪三世( Joe Kennedy III)表示：「這並非政治問題，而是關乎人民權益。」

美國通常每十年進行一次人口普查，之後重新劃分選區，以反映人口變化。但去年夏天，原本10年重畫的慣列被川普總統打破。他敦促德州的共和黨重新劃分國會選區，以期在期中選舉贏得更多席位。其他州也紛紛效仿，在10年不到的中期內，進行重劃選區。

最高法院今年４月下旬的一項裁決又進一步推動了選區重劃的風潮。最高法院裁定路易斯安納州一個黑人佔多數的國會選區屬於非法的種族劃分選區，這項裁決為其他州的共和黨提供了依據，紛紛針對州內少數族裔人口眾多，而且一直是由民主黨人擔任議員的選區進行重劃。

民權組織Fair Fight Action和非裔選民權益組織Black Voters Matter聯合發布的報告預測，如果最高法院廢除聯邦「投票權法」對少數族裔選民的保護，南方10個州可能會失去191個目前由民主黨擁有的立法席位，包括140個黑人或拉丁裔的選區。

Black Voters Matter的創辦人之一奧爾布賴特(Cliff Albright)表示：「這是關乎民主前途的事情。」