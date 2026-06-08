持偽造登機證躲進廁所 班機延誤3小時 25歲男被控重罪

一名男子利用偽造登機證在休士頓機場溜上一架聯合航空班機，不料被發現，造成班機延誤三個小時。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 休士頓男子持偽造登機證登上聯航班機，涉嫌闖入受限區域。

休士頓男子持偽造登機證登上聯航班機，涉嫌闖入受限區域。 重點二： 他在機上多次躲進洗手間，並謊報姓名企圖避開機組人員查驗。

他在機上多次躲進洗手間，並謊報姓名企圖避開機組人員查驗。 重點三：事件造成班機延誤三小時，警方以重罪逮捕並收押其候審。

25歲休士頓 居民奧里約米(Abdulrahman Oriyomi)因涉嫌上月在休士頓布希洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)使用偽造登機證，偷偷登上聯合航空(United Airlines)飛往洛杉磯 的航班，於5日被捕，並被控妨礙關鍵基礎設施運行的重罪。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，監視器畫面顯示，5月18日上午，奧里約米在C航廈因登機證問題，與安檢人員交談後獲准拍照存檔並通過安檢。隨後他在登機口，卻因登機證多次掃描失敗而被拒登機。

上午9時左右，奧裡約米排隊等候飛往洛杉磯的聯航469號班機。休士頓警局(Houston Police Department)一名員警指出，「他故意在聯航員工忙於服務其他旅客時走近，假裝要出示登機證，隨即趁員工分心直接走過空橋。」

目擊者指出，奧里約米登機後先坐在一個靠走道座位，然後溜進洗手間，出來後發現座位已被正牌乘客占用。由於班機客滿，他只能多次躲進洗手間試圖隱藏自己。飛機滑行時，有乘客注意到有人一直待在洗手間而通知空服員。

儘管多次被要求回到座位坐好，奧里約米仍不斷返回洗手間。當空服員詢問其姓名時，他謊稱自己是「羅培茲先生(Mr. Lopez)」，但工作人員核對乘客名單卻查無現此人，於是通知機長滑回登機口。

乘客與機組人員全部下機，由警犬隊進行爆炸物檢查。警方與奧里約米交談後得知其真實姓名；聯航經理查閱資料後發現有一個奧里約米名下的訂位紀錄，但因未付款已被取消。奧里約米當時被開出擅闖警告單。他在離開機場時還用手機拍攝警員，涉嫌擾亂秩序。

這起事件導致469號班機延誤3個小時起飛。聯航拒絕對此置評，將問題轉交執法部門。警方透過比對登機證並諮詢聯航員工後，確認登機證是偽造，而在5日逮捕奧里約米。他目前被關押在哈里斯郡聯合拘留中心(Harris County Joint Processing Center)，並將於8日上午出庭哈里斯郡法院(Harris County Court)出席保釋聽證。