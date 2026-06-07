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盼快速致富 40%年輕男性曾下注預測市場 真能賺錢？

編譯彭馨儀／綜合報導
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圖為預估市場公司Polymarks在2025年11月4日於紐約市時報廣場的告示板...
圖為預估市場公司Polymarks在2025年11月4日於紐約市時報廣場的告示板，預測曼達尼將獲勝，當選紐約市市長。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：近四成18至34歲年輕男性曾投入預測市場，成為主要用戶群。
  • 重點二：受快速致富與刺激感驅動，許多人短暫獲利後仍難逃虧損。
  • 重點三：研究顯示平台利潤高度集中，多數使用者平均報酬仍為負值。

今年初，29歲的製造工程師歐文斯(Thomas Christian Owens)決定首次嘗試「預測市場」(prediction markets)。他在1月註冊Kalshi帳戶，存入500元開始下注，「我一度累積到將近4600元，但肯定都輸光了。」

他告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，「這算是送給自己一份生日禮物，投點錢進去玩，」他並非想大賺一筆，只是希望賺點外快貼補家用。起初小有獲利，一個多月後他便陷入虧損。像歐文斯這樣的年輕男性，往往因追求刺激、快速致富與財務安全感而受到預測市場吸引。

民調機構「領航研究」(Navigator Research) 4月調查，將近40%的18至34歲年輕男性投入預測市場。在Kalshi平台尚，400萬名活躍用戶中有300萬名男性，且六成用戶年齡介於18至34歲。近期，該市場因涉嫌內線交易受到審查，多起案件皆以男性為核心，包括谷歌(Google)員工、美軍特種部隊戰士及前議員。專家指出，男性因具備更高的冒險傾向與自信，成為預測市場主要客戶。

預測市場允許用戶對「活動合約」(event contracts)下注「是」或「否」，合約價格介於0到1元，預測成功可獲得1元，錯誤則虧錢。下注內容五花八門，從外星人是否存在到球賽結果皆可。歐文斯曾透過包牌下注將50元變成456元，把196元變成近1700元。

另一種熱門玩法是提及市場(mention markets)，讓用戶對名人的特定台詞下注。20歲的大學生史蒂文(Steven Zhang)把20元存入Polymarket加密錢包，賭了幾把，結果全輸光。他認為用金錢實踐觀點很刺激。專家指出，男性獲勝除了想贏錢，還想贏得社會地位，「誰不想成為華爾街之狼(The Wolf of Wall Street)？」

調查顯示75%男性認為財務狀況落後，將高風險投機視為翻身捷徑，但現實往往事與願違。僅極少數人能賺上億元，華爾街日報分析，Polymarket超過67%的利潤都流向0.1%的帳戶。

資本市場顧問公司Citizens研究，預測市場用戶投資報酬率中位數為-8%，代表每投入100元會虧損8元，該公司總經理本德(Jordan Bender)說：「人們不該指望參與任何類型的賭博就能贏錢。」

精華 FAQ

  • 報導指出，年輕男性常被快速致富、刺激感與財務安全感吸引，並把高風險投機視為翻身捷徑，因此更願意嘗試預測市場。

  • 預測市場讓用戶針對事件結果下注「是」或「否」，合約價格介於0到1元，猜對可拿到1元，猜錯就會賠掉投入金額。

  • 不容易。文中引用研究指出，使用者投資報酬率中位數為負8%，且超過67%的利潤集中流向0.1%的帳戶，顯示多數人仍是虧損。

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