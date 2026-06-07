諾曼第登陸82周年 美軍老兵朗讀當年家書：每個人都擔心隨時會被炸

年近百歲的美國二戰老兵羅斯6日受邀當眾朗讀寫於1944年6月6日數天後的一封家書，令人動容。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 諾曼第登陸82周年紀念中，美軍老兵亞瑟朗讀1944年家書。

諾曼第登陸82周年紀念中，美軍老兵亞瑟朗讀1944年家書。 重點二： 家書重現盟軍備戰、啟航與登陸過程，氣氛緊張震撼。

家書重現盟軍備戰、啟航與登陸過程，氣氛緊張震撼。 重點三：亞瑟讀到末段自稱健康快樂，並感謝指揮官與家人支持。

在法國諾曼第(Normandy)舉行的諾曼第登陸(D-Day) 82周年紀念儀式，一位美國二戰老兵朗讀當年寫的家書，重現歷史情景，令人為之動容。

福斯新聞網(Fox News)報導，6日舉行的登陸82周年紀念儀式，年近百歲的老兵羅斯(Arthur Rose)受邀當眾朗讀寫於1944年6月6日數天後的一封家書：「親愛的爸、媽和孩子們，登陸前約一個月，我預感自己可能參加這場戰事，但其實我還不相信自己真的會加入，我一直在想登陸時我能做什麼？在戰場上拉動引擎？我以為像我這樣的士兵是在登陸後，也就是殘骸清理完畢、一切恢復正常之後才會加入。」

羅斯家書寫出當年盟軍為登陸作戰調兵遣將的情景：「我們被派駐至出發港，那裡擠滿數千艘船隻和各種登陸艇，大家日以繼夜工作，準備燃料、補給、彈藥與機密物資，一切都經過檢查、雙重檢查以及再檢查，你可以想像有多麼混亂忙碌。」並補充道：「然後我們開始裝載登陸所需物資，包括食物、毯子、彈藥以及登陸法國後所需的無數物資，我們知道登陸日近在咫尺，然後消息傳來就訂在6月6日。」

接著羅斯的家書道出自己踏上戰爭之路的心境：「不是恐懼、也不是興奮，只是一種奇怪的感覺，既緊張又期待，想知道接下來會發生什麼，然後我們啟航，海面狂風呼嘯、波濤洶湧，令人沮喪，我幾乎一直暈船，每個人都擔心隨時會被轟炸，還有潛水艇攻擊、戰艦出沒等浩劫即將降臨。」

然而盟軍首次登陸計畫因海象欠佳而延後至隔日，羅斯在家書中寫道：「第二天我們再次啟航，我們在法國海岸附近，可以看到遠處的閃光並聽到連續爆炸聲，然後登陸艇駛離，因為砲火反擊，我們預估有可怕的戰損，有人陣亡，但並非所有人。」

羅斯的家書也描繪盟軍成功登陸後的情景：「大家來來回回、日以繼夜補充設備、醫療用品和彈藥，原本只占法國一小部分的海岸突然變成巨型港口，擠滿數百艘船隻和數千人。」此時亞瑟突然停止朗讀並大聲說道：「我不記得寫過這個。」然後念出家書最後一段：「我將永遠感激指揮官率領我參戰，別擔心我，我很好、很健康、很快樂，愛你們的亞瑟。」