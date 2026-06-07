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半導體股崩跌10% 蒸發1.3兆市值 暗藏5個原因

編譯劉忠勇／綜合報導
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博通展望未達高標期待，無疑是導致費城半導體大跌的導火線。(路透)
博通展望未達高標期待，無疑是導致費城半導體大跌的導火線。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：費半單日暴跌逾10%，創疫情以來最大跌幅，市值蒸發約1.3兆元。
  • 重點二：博通財報與財測不如預期，削弱市場對AI晶片需求無敵的想像。
  • 重點三：就業數據強勁、升息疑慮升溫，加上科技巨頭增資引發支出擔憂。

費城半導體指數5日重摔10.3%，創下2020年3月新冠肺炎疫情以來的單日最大跌幅，市值一夕間蒸發約1.3兆元。這波拋售潮不僅終結了科技股數周以來的漲勢，也讓那斯達克指數寫下一年多來最慘的一天。

費半哀鴻遍野中，台積電ADR被拖累跌了6.7%，輝達(NVIDIA)跌6.2%。

綜合市場分析，導致半導體股重挫背後的五大關鍵因素如下：

1. 博通財報不如預期 戳破「AI 無敵論」

博通(Broadcom)上周發布財報，客製化AI晶片需求未達華爾街期待的高標，成為半導體股這次崩跌的引爆點。盈透證券策略師索斯尼克(Steve Sosnick)指出，「導火線是什麼很難說清楚，但我認為博通確實改變了市場心態。財測令人失望，這戳破了很多人的想法，讓他們終於意識到，並非所有可能受惠於AI支出的公司都是刀槍不入。」博通5日再跌7.9%，兩日累計跌幅近20%。

2. 就業數據強勁，升息陰影籠罩

5日公布的5月就業報告優於預期，令市場擔憂聯準會(Fed)今年勢得升息以對抗通膨。這對股市無異是雪上加霜。盈透證券經濟學者托雷斯(Jose Torres)說：「殖利率上揚和油價下跌的背離走勢，反映投資人害怕聯準會可能被迫升息。」美國2年期公債殖利率飆漲至4.16%，創下16個月來最高收盤水準。

3. 科技巨人增股籌資引發AI支出疑慮

Alphabet上周宣布計劃發售800億元股票，為AI基礎建設擴張籌資，Meta也傳出考慮跟進。Mott Capital Management創辦人克雷默(Michael Kramer)說：「Alphabet近日宣布增資 ，加上Meta可能跟進，若這些公司開始大規模發售股票來支應資本支出，將從根本上改變市場對這些公司的投資邏輯。未來幾季，這些公司可能面臨兩難：舉債並增發股票，或削減資本支出，兩種結果對股價都難言有利。」

4. 漲勢過窄是最大警訊

這波AI行情的脆弱，早有跡可循。5月只有43%的史坦普500成分股上漲，遠低於1月的64%；上月只有25%的股票領先大盤，今年1月這個比率是59%。Man Group首席市場策略師胡柏(Kristina Hooper)指出，史坦普500今年以來雖上漲逾11%，但若剔除AI相關股，漲幅僅2.4%。GMO投資組合經理漢考克(Tom Hancock)說：「行情好的時候，真的很好；行情差的時候，也真的很差。」

5. 超買修正不代表多頭終結

儘管跌勢怵目驚心，費半指數今年以來仍上漲73%，距上周三觸及的歷史高點仍相去不遠。富國銀行首席股票策略師權五晟(Ohsung Kwon，音譯)說：「半導體板塊嚴重超買，這就是我們看到拋售的原因。但我不認為這是半導體多頭行情的終結。」美光(Micron)和邁威爾科技(Marvell)等個股5日雖分別重挫13%和17%，但今年以來仍是大幅上漲的局面。本周SpaceX的歷史性IPO，將是市場能否穩住腳步的下一場考驗。

精華 FAQ

  • 市場先被博通財報與AI需求預期落差打擊，又遇上強勁就業數據推升升息疑慮，並受科技巨頭籌資與漲勢過窄影響，形成連鎖賣壓。

  • 博通財測未達市場對客製化AI晶片的高標，讓投資人重新評估AI相關企業的成長想像，等於戳破部分「AI無敵論」，成為拋售引爆點。

  • 因為費半今年仍累計上漲73%，不少個股雖大跌但年內漲幅仍高，分析師認為這更像是超買後修正，而非半導體多頭行情已經終結。

輝達 華爾街 NVIDIA

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