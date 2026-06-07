IG推月費訂閱制 為AI代理功能鋪路

Instagram在免費版本之外，推出收費版本，適合不同需求的用戶。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Meta推出月費Instagram Plus，鎖定創作者與重度行銷使用者。

Meta推出月費Instagram Plus，鎖定創作者與重度行銷使用者。 重點二： 付費版可延長限時動態至48小時，並強化受眾分眾發布。

付費版可延長限時動態至48小時，並強化受眾分眾發布。 重點三：新增更深度分析與個人化設定，外界視為訂閱收入布局。

社群媒體Meta 持續尋求廣告收入以外的成長動能，近日宣布推出月費3.99元的「Instagram Plus」訂閱方案，提供多項進階功能與個人化服務，鎖定內容創作者及網路行銷等重度使用者市場。Meta強調，現有免費版Instagram不受影響，新方案只是額外選項，希望滿足部分用戶對更豐富功能的需求。

Meta表示，使用者熟悉的Instagram體驗維持不變，Instagram Plus並不是要取代免費版本，而是針對希望獲得更多工具與客製化功能的用戶，推出升級方案。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，外界普遍認為，這是Meta在廣告業務之外，積極建立穩定訂閱收入的重要策略。

Meta此次最受矚目的新功能，莫過於限時動態(Stories)存在的時間拉長。

一般用戶發布的限時動態會在24小時後消失，但Instagram Plus訂閱者可延長至48小時，有助於仰賴社群互動的創作者、品牌經營者及小型企業延長商品與內容曝光時間。

此外，付費用戶還能建立多組受眾名單，依照不同族群分享特定內容，如忠實粉絲或商業合作對象，發布針對性的訊息，進一步強化社群經營與粉絲管理。

針對創作者最重視的數據分析功能，Instagram Plus加入更深入的分析工具。

用戶不僅能查看限時動態被重播的次數，了解內容是否具吸引力，還能直接搜尋特定帳號是否曾觀看相關內容，讓創作者更精準掌握受眾行為與內容成效。

除了分析工具外，Instagram Plus也提供多項個人化設定，包括自訂應用程式圖示、在個人簡介中使用不同字體，以及控制貼文發布後是否自動出現在好友動態消息中等功能。

Meta表示，這些功能將讓用戶擁有更高的自主性與隱私控制能力，未來數月也將持續擴充更多專屬功能。

Meta此舉反映出科技產業積極投入「代理式AI」(Agentic AI)發展浪潮，比起傳統聊天機器人，代理式AI具備更高程度的自主執行能力，能代表使用者完成任務，被視為生成式AI技術的下一階段演進方向；許多企業希望藉此降低人力成本、提升營運效率，消費者也逐漸開始利用相關工具處理日常事務。