IG推月費訂閱制 為AI代理功能鋪路
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社群媒體Meta持續尋求廣告收入以外的成長動能，近日宣布推出月費3.99元的「Instagram Plus」訂閱方案，提供多項進階功能與個人化服務，鎖定內容創作者及網路行銷等重度使用者市場。Meta強調，現有免費版Instagram不受影響，新方案只是額外選項，希望滿足部分用戶對更豐富功能的需求。
Meta表示，使用者熟悉的Instagram體驗維持不變，Instagram Plus並不是要取代免費版本，而是針對希望獲得更多工具與客製化功能的用戶，推出升級方案。
哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，外界普遍認為，這是Meta在廣告業務之外，積極建立穩定訂閱收入的重要策略。
Meta此次最受矚目的新功能，莫過於限時動態(Stories)存在的時間拉長。
一般用戶發布的限時動態會在24小時後消失，但Instagram Plus訂閱者可延長至48小時，有助於仰賴社群互動的創作者、品牌經營者及小型企業延長商品與內容曝光時間。
此外，付費用戶還能建立多組受眾名單，依照不同族群分享特定內容，如忠實粉絲或商業合作對象，發布針對性的訊息，進一步強化社群經營與粉絲管理。
針對創作者最重視的數據分析功能，Instagram Plus加入更深入的分析工具。
用戶不僅能查看限時動態被重播的次數，了解內容是否具吸引力，還能直接搜尋特定帳號是否曾觀看相關內容，讓創作者更精準掌握受眾行為與內容成效。
除了分析工具外，Instagram Plus也提供多項個人化設定，包括自訂應用程式圖示、在個人簡介中使用不同字體，以及控制貼文發布後是否自動出現在好友動態消息中等功能。
Meta表示，這些功能將讓用戶擁有更高的自主性與隱私控制能力，未來數月也將持續擴充更多專屬功能。
Meta此舉反映出科技產業積極投入「代理式AI」(Agentic AI)發展浪潮，比起傳統聊天機器人，代理式AI具備更高程度的自主執行能力，能代表使用者完成任務，被視為生成式AI技術的下一階段演進方向；許多企業希望藉此降低人力成本、提升營運效率，消費者也逐漸開始利用相關工具處理日常事務。
Instagram Plus提供延長限時動態、建立多組受眾名單、查看更深入的互動分析，以及自訂圖示和字體等個人化設定，讓創作者與品牌能更精準經營內容。 Meta希望在廣告收入之外建立穩定的訂閱來源，同時滿足部分用戶對進階工具與客製化需求，也被外界解讀為為未來AI代理功能與平台升級預作布局。 付費後限時動態可延長至48小時，並能針對不同受眾投放內容，還可追蹤重播與觀看帳號，幫助創作者、小型企業提升曝光、互動與成效判斷。
精華 FAQ
Instagram Plus提供延長限時動態、建立多組受眾名單、查看更深入的互動分析，以及自訂圖示和字體等個人化設定，讓創作者與品牌能更精準經營內容。
Meta希望在廣告收入之外建立穩定的訂閱來源，同時滿足部分用戶對進階工具與客製化需求，也被外界解讀為為未來AI代理功能與平台升級預作布局。
付費後限時動態可延長至48小時，並能針對不同受眾投放內容，還可追蹤重播與觀看帳號，幫助創作者、小型企業提升曝光、互動與成效判斷。
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