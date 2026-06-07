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AI利益全民共享 川普擬晤業者

編譯王曉伯／綜合報導　
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聯邦政府及業者擁有共同想法，AI利益應由全民共享。圖為亞馬遜於印地安納州紐卡萊爾...
聯邦政府及業者擁有共同想法，AI利益應由全民共享。圖為亞馬遜於印地安納州紐卡萊爾鎮的AI資料中心。 (路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普稱可能與主要AI公司商討政府入股方案。
  • 重點二：桑德斯與奧特曼討論讓公眾共享AI公司股份。
  • 重點三：AI擴張引發用電、環境、就業與監管爭議。

人工智慧的爆炸性發展已引發社會大眾對於AI科技用電量過大、破壞環境、取代人類工作與不受控制的憂慮。為消除AI科技造成的緊張關係與反對聲浪，AI巨擘、國會議員與川普政府已開始思考如何讓全民共享AI利益。川普總統5日表示，他本周可能就與主要的AI公司商討由政府入股AI公司的構想。

川普5日在空軍一號上對記者表示，他設想了一種可能的合作模式，「讓美國人民從AI的成功中受益。」他並表示，主要的AI高管「可能下周」將拜會白宮，討論這一想法。他強調，「這其中包含著非常有趣的要素，它幾乎可以算作與美國公眾的合作。」川普向來支持由政府投資間企業的構想。

與此同時，根據美聯社的報導，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)日前與聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)會談，討論後者所提擬讓公眾持有OpenAI等AI公司50%股份的計畫。桑德斯主張，利用這些股份創建一個公共財富基金，讓公眾能夠分享AI巨擘創造的財富。

據知情人士透露， 奧特曼表示他雖然不同意桑德斯所提的持股比率，但是他支持全民共享AI利益與入股AI公司的想法。他表示希望能與桑德斯合作繼續推動此一理念。

桑德斯團隊強調，兩人並未就桑德斯向奧特曼提出的主要觀點達成一致結論，包括將50%的股份分配給公眾，以確保公眾擁有決策權。桑德斯也對AI產 業不斷增長的選舉支出表示反對。

讓全民共享AI利益的構想浮上檯面，凸顯了AI導致AI巨擘、政府、議會與社會大眾間的緊張關係：美國民眾必須承擔AI快速發展帶來的成本，盡管他們對所能獲得的直接利益仍持懷疑態度。

事實上，社會大眾對 AI發展的反彈聲浪已在日益擴大之中。全國各地的資料中心計畫都遭到了當地居民的反對，他們擔心電力需求、用水量和環境影響。一些曾經熱衷於吸引資料中心的州，例如俄亥俄州和維吉尼亞州，已經開始重新考慮相關的稅賦優惠政策。

哈佛大學甘迺迪學院政治研究所2025年的民調顯示，約70%的大學生認為AI會威脅到他們的就業前景。

此外，如何監管AI也是各界關切的問題。川普政府已開始建立監督機制，旨在建立一套流程，在先進的AI系統公開發布之前，先審查其對國家安全構成的風險。

精華 FAQ

  • 川普表示，本周可能與主要AI公司討論由政府入股的構想，並稱希望讓美國人民從AI成功中受益，顯示他對公私合作持開放態度。

  • 桑德斯主張讓公眾持有OpenAI等AI公司50%股份，並成立公共財富基金分享收益；奧特曼雖不同意比例，但支持全民共享AI利益。

  • 報導指出，AI擴張引發用電、用水與環境衝擊，也讓民眾擔心工作被取代；同時，政府還在建立審查機制，強化先進AI的國安監管。

白宮 川普 OpenAI

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