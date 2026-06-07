科州注射K他命致死案 救護員誤殺罪撤銷重審

2019年非裔男子麥克萊恩(Elijah McClain)在警方逮捕過程中不幸死亡一案，曾經引起科羅拉多州強烈抗議聲浪。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 科州上訴法院推翻救護員誤殺定罪，發回下級法院重審。

科州上訴法院推翻救護員誤殺定罪，發回下級法院重審。 重點二： 麥克萊恩遭警壓制後被注射氯胺酮，途中心臟驟停死亡。

麥克萊恩遭警壓制後被注射氯胺酮，途中心臟驟停死亡。 重點三：法院仍維持一名救護員的二級襲擊重罪判決不變。

科羅拉多州 非裔男子麥克萊恩(Elijah McClain)七年前遭警察制伏不幸死亡案，兩名為他注射俗稱K他命的鎮靜劑「氯胺酮」的救護員事後被判刑事疏忽誤殺罪名成立，震驚全國急救人員。科州上訴院4日推翻先前判決，發回下級法院重審。

美聯社報導，2019年警方收到有可疑人物出沒的報案後，在一家便利店外攔下正走路回家的23歲按摩師麥克萊恩，員警不由分說即將他鎖喉並強行壓制在地。兩名到場的消防隊急救員西丘涅克(Peter Cichuniec)及庫珀(Jeremy Cooper)為他注射鎮靜劑氯胺酮(ketamine)。

其間麥克萊恩一直說自己無法呼吸，後來被送往醫院途中心臟驟停，三天後給拔除生命維持系統宣告死亡。事件也成為一年後明尼阿波利斯佛洛伊德(George Floyd)事件的前奏。

2023年底，陪審團裁定西丘涅克及庫珀刑事疏忽誤殺罪名成立，西丘涅克更多一項二級襲擊重罪。檢方指兩人注射氯胺酮協助警方制伏麥克萊恩之前，未進行基本醫療檢查，例如測量他的脈搏。專家作證時指出，兩人注射的氯胺酮劑量過大，而且注射後沒有監測反應。

西丘涅克被判刑五年，後減刑於2024年提前出獄。庫柏被判14個月監禁並獲緩刑，但要做社區服務工作。

事後消防人員及工會強烈不滿並提出上訴，指出通常情況下，此類案件屬於醫療事故，是民事範疇。

科州上訴法院4日推翻兩人的刑事疏忽誤殺判決，認為陪審團在審議前，所獲法官指示有誤，下令下級法院重番此案，但仍維持西丘涅克的襲擊重罪判決。

本案的重審，也再次引起有關使用氯胺酮等鎮靜劑以制伏反抗嫌犯的爭議。

此外，非裔維權組織對於上訴法院的裁決大表不滿，丹佛「黑人卓越典範」(pitome of Black Excellence) 組織發表聲明，指推翻原來判決，再次撕開麥克萊恩遇害以來多年未癒的傷口，強調黑人與白人被殺害時應獲得同等對待。

科州檢察長韋瑟(Phil Weiser)也表明會對重審的裁決提出上訴。