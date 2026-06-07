在日失蹤奧本大學20歲學生 京都山區尋獲遺體

在日本失蹤的阿拉巴馬州奧本大學學生希金博瑟姆(James "Weston" Higginbotham)，已被證實罹難。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 失蹤的奧本大學20歲學生希金博瑟姆，已在京都郊外山區被尋獲遺體。

失蹤的奧本大學20歲學生希金博瑟姆，已在京都郊外山區被尋獲遺體。 重點二： 母親南西在臉書證實噩耗，感謝全球協助搜尋與祈禱的各界人士。

母親南西在臉書證實噩耗，感謝全球協助搜尋與祈禱的各界人士。 重點三：他赴日為家人旅遊卻曾與親人爭執，失蹤前最後現身於山科站。

每日郵報(Daily Mail)6日報導，在日本 失蹤的阿拉巴馬州 奧本大學學生希金博瑟姆(James "Weston" Higginbotham)，已被證實罹難。

其母南西(Nancy Higginbotham)6日上午稱，歷經大規模搜救行動後，她20歲兒子的遺體終於在京都郊外被發現。

南西在臉書上寫道：「我們全家懷著破碎的心宣布，韋斯頓(希金博瑟姆)的遺體由一支志願搜救隊在京都郊外的山區尋獲。我們無法用言語形容此刻的悲痛。」

「我們永遠感恩能與我們親愛、珍貴的韋斯頓共度的時光，但我們無法想像沒有他的日子。」

南西表示，他們全家對美國、日本乃至「世界各地」所有幫忙「分享韋斯頓故事、為家人祈禱、給予鼓勵及協助搜尋」的人「深表感激」。

「這份湧來的善意與支持，陪伴我們撐過了人生中最黑暗的日子…感謝你們的關懷、祈禱與支持。我們現在比任何時候都更需要它們。」

「韋斯頓，我們永遠愛你。」

目前他的死亡經過仍不明朗。

希金博瑟姆一家為慶祝他的弟弟畢業赴日旅遊，但他到日本後曾與家人發生口角，失蹤時被描述為「情緒低落」。

南茜告訴福斯新聞(Fox News)說：「我們決定各走各的。我們當時有點在拌嘴，就說，好，你去做你的事，我們做我們的事。」

南茜表示只是一般的口角，一家人在飯店裡同住了六天。她說他「只是需要一個人待一下」，而他的「快樂之道就是去走步道或爬山」。

在希金博瑟姆失蹤後，他的家人透過定位應用程式追蹤到他的位置，南西表示，定位顯示他曾在一條河邊，逛了幾家店，之後搭上一班地方列車，隨後位置訊號「完全中斷」。

他最後一次出現在監視錄影畫面中，是周二上午在山科站下車。