牧師父子虛構教會詐840萬補助 佯裝精神病脫罪仍遭判刑

AI重點 文章重點整理： 重點一： 佛州牧師父子虛構教會，騙取840萬元新冠紓困金。

佛州牧師父子虛構教會，騙取840萬元新冠紓困金。 重點二： 兩人申請時謊稱教會有486名員工與巨額薪資支出。

兩人申請時謊稱教會有486名員工與巨額薪資支出。 重點三：兒子判51個月徒刑，父親因失智未受審將遭遣返。

佛州 一對牧師父子檔騙取新冠疫情紓困金，核心情節與荒誕內幕堪比電影內容，經過三年多法庭拉鋸後終於塵埃落定。兒子被判刑；父親雖未獲判刑，但在兒子服刑期滿後一起遣返加拿大 。

來自加拿大的64歲埃文‧愛德華茲(Evan Edwards)自稱是非營利組織「阿斯蘭國際事工」(ASLAN International Ministry)的牧師，在土耳其 傳教20多年後，2019年與35歲兒子喬什‧愛德華茲(Josh Edwards)和家人定居佛州。

2020年兩人提交虛假文件向聯邦政府申請新冠紓困貸款，聲稱「阿斯蘭國際事工」 教會擁有486名員工，每月薪資開銷高達270萬元，最終成功騙取840萬元援助，但這筆錢全部都用在自己的奢豪華消費，並準備在迪士尼世界附近購買豪宅。

國家廣播公司新聞網(NBC News)首先報導埃文可能涉及詐騙後，引起FBI調查，發現所謂「阿斯蘭國際事工」 其實是個虛構教會，簽署這筆840萬元貸款文件的會計師，竟是嚴重失智老人。

執法人員2020年9月展開搜查時，發現他們的住所人去樓空，警方後來在州際公路攔截他們超速逃亡的賓士休旅車，在車內發現已被撕碎的機密財務文件，還使用防輻射屏蔽袋包覆手機，躲避FBI及警方的電子信號追蹤。

父子二人其後被控詐騙等多項罪名，但在長達三年的司法拉鋸裡，兩人拒絕出庭並聘請多位精神科醫生試圖證明自己患有嚴重精神疾病、無法受審。

但法官在3日最終裁定，兒子喬什並未患有精神缺陷，純屬裝瘋賣傻(malingering)，藉此試圖逃避法律制裁，判處51個月徒刑，外加3年監外管束，刑期滿後遣返加拿大。「牧師」埃文於2025年3月被確定患有「中度至重度失智」，不具備受審能力故未予判刑，將在兒子刑期滿後同被驅逐。

司法部指出，2020年初新冠疫情期間，國會通過法案，透過「薪資保護計畫」(PPP)為小型企業及非營利組織提供援助，結果引發不少人趁機詐騙。