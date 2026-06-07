我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

牧師父子虛構教會詐840萬補助 佯裝精神病脫罪仍遭判刑

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佛州牧師父子虛構教會，騙取840萬元新冠紓困金。
  • 重點二：兩人申請時謊稱教會有486名員工與巨額薪資支出。
  • 重點三：兒子判51個月徒刑，父親因失智未受審將遭遣返。

佛州一對牧師父子檔騙取新冠疫情紓困金，核心情節與荒誕內幕堪比電影內容，經過三年多法庭拉鋸後終於塵埃落定。兒子被判刑；父親雖未獲判刑，但在兒子服刑期滿後一起遣返加拿大

來自加拿大的64歲埃文‧愛德華茲(Evan Edwards)自稱是非營利組織「阿斯蘭國際事工」(ASLAN International Ministry)的牧師，在土耳其傳教20多年後，2019年與35歲兒子喬什‧愛德華茲(Josh Edwards)和家人定居佛州。

2020年兩人提交虛假文件向聯邦政府申請新冠紓困貸款，聲稱「阿斯蘭國際事工」 教會擁有486名員工，每月薪資開銷高達270萬元，最終成功騙取840萬元援助，但這筆錢全部都用在自己的奢豪華消費，並準備在迪士尼世界附近購買豪宅。

國家廣播公司新聞網(NBC News)首先報導埃文可能涉及詐騙後，引起FBI調查，發現所謂「阿斯蘭國際事工」 其實是個虛構教會，簽署這筆840萬元貸款文件的會計師，竟是嚴重失智老人。

執法人員2020年9月展開搜查時，發現他們的住所人去樓空，警方後來在州際公路攔截他們超速逃亡的賓士休旅車，在車內發現已被撕碎的機密財務文件，還使用防輻射屏蔽袋包覆手機，躲避FBI及警方的電子信號追蹤。

父子二人其後被控詐騙等多項罪名，但在長達三年的司法拉鋸裡，兩人拒絕出庭並聘請多位精神科醫生試圖證明自己患有嚴重精神疾病、無法受審。

但法官在3日最終裁定，兒子喬什並未患有精神缺陷，純屬裝瘋賣傻(malingering)，藉此試圖逃避法律制裁，判處51個月徒刑，外加3年監外管束，刑期滿後遣返加拿大。「牧師」埃文於2025年3月被確定患有「中度至重度失智」，不具備受審能力故未予判刑，將在兒子刑期滿後同被驅逐。

司法部指出，2020年初新冠疫情期間，國會通過法案，透過「薪資保護計畫」(PPP)為小型企業及非營利組織提供援助，結果引發不少人趁機詐騙。

精華 FAQ

  • 他們向聯邦政府提交虛假文件，聲稱虛構的阿斯蘭國際事工擁有486名員工與龐大薪資支出，成功騙得840萬元援助，實際卻挪作奢華消費。

  • 法官認為喬什並未真正患有精神缺陷，而是刻意裝瘋賣傻，藉此逃避審判與刑責，因此判處51個月徒刑，另加3年監外管束。

  • 埃文在2025年3月被確認患有中度至重度失智，法院認定他不具備受審能力，因此未予判刑；待兒子服刑期滿後，父子都將被遣返加拿大。

加拿大 土耳其 佛州

上一則

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

下一則

半導體股崩跌10% 蒸發1.3兆市值 暗藏5個原因

延伸閱讀

禮來控告數名主教 利用藥物退款詐逾2億

禮來控告數名主教 利用藥物退款詐逾2億

假公民任愛達荷學監20年 判刑2年恐遣返

假公民任愛達荷學監20年 判刑2年恐遣返
造假提供兒童治療 詐白卡3000萬元 俄州2政府員工及2同謀被訴

造假提供兒童治療 詐白卡3000萬元 俄州2政府員工及2同謀被訴
涉非法保留機密 「反川大將」波頓認罪 繳225萬罰款

涉非法保留機密 「反川大將」波頓認罪 繳225萬罰款

熱門新聞

川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

2026-06-06 05:37
在日本失蹤的阿拉巴馬州奧本大學學生希金博瑟姆(James

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

2026-06-06 14:08

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應