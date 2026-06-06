跳票王？SpaceX上市前夕 紐時曝馬斯克602項承諾兌現率「不太妙」

SpaceX計畫6月IPO，創辦人兼執行長馬斯克多年來許下的宏大承諾，也被重新放到聚光燈下。這不只關係到SpaceX上市後的未來，也牽動他與業績目標綁定的薪酬安排。然而，紐約時報統整馬斯克過去15年提出的602項企業承諾，卻發現兌現紀錄不太妙。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐時統整馬斯克十五年六百零二項承諾，僅約兩成如期完成。

紐時統整馬斯克十五年六百零二項承諾，僅約兩成如期完成。 重點二： SpaceX傳出六月IPO前夕，馬斯克高持股與投票權備受市場關注。

SpaceX傳出六月IPO前夕，馬斯克高持股與投票權備受市場關注。 重點三：文章指出其火星殖民、全自動駕駛與機器人等多項大計仍未兌現。

SpaceX 計畫6月首次公開發行股票（IPO），創辦人兼執行長馬斯克 多年來對火星、電動車、自動駕駛與機器人許下的宏大承諾，也被重新放到聚光燈下。這不只關係到SpaceX上市後的未來，也牽動他與業績目標綁定的薪酬安排。然而，紐約時報 統整馬斯克過去15年提出的602項企業承諾，卻發現兌現紀錄不太妙。

SpaceX這次上市預料將成為史上最大規模IPO之一。根據公開說明書，馬斯克持有50%股權以及超過85%的股東投票權，對公司的掌控極為牢固。SpaceX目前自估估值達1.25兆美元，公司表現取決於馬斯克是否能實現承諾，例如把AI資料中心送上地球軌道。

現年54歲的馬斯克曾表示，SpaceX將在火星建立人類殖民地，特斯拉將把全自動駕駛能力納入旗下所有車款。他還承諾，要展示特斯拉人形機器人靈巧到足以穿針引線。這些都還沒實現。

紐時統整馬斯克近7萬則社群貼文與多場投資人會議發言，發現他為旗下企業設定的目標，按時達成率不到兩成。據統計，在馬斯克提出的602項說法中：

●只有約19%的承諾，最終在原先設定的期限內完成。

●約35%的目標，不是延遲（有時延後多年），就是未能交付成果。

●約33%的計畫，沒有公開更新進度，或說法過於模糊，無從判斷是否成功。

●約13%的目標附有交付日期，期限尚未到來。

值得注意的是，馬斯克提出的承諾愈來愈多，每年的成功率卻隨時間下降。紐時發現，在他2015年宣告的13項目標，後來有將近四分之三達成。但他在2020年提出的27項說法中，不到一半如期完成。有些目標的期限仍在很久以後。

多年來，馬斯克約有150項目標與SpaceX有關。其中約32%在他所設定目標的一年內達成，19%延遲超過一年或仍未實現。另有一半目標無法查證，原因是相關計畫過於模糊，或時間點太過遙遠。

許多執行長都會畫大餅，之後無法兌現承諾。但馬斯克在商界是特殊人物，他說的話具有特殊分量。投資人通常押注的正是馬斯克本人，依據的是他曾顛覆汽車與火箭等產業的紀錄。曾審閱特斯拉財務申報文件的企業律師摩爾（Sky Moore）說：「市場是在根據他所說的話進行交易買賣。」

財經電子報Morning Brew打趣指出，無論如何，至少我們現在知道，一個人就算只完成19%的目標，還是有機會成為1兆美元富豪。下次填年中績效考核時，不妨記住這一點。