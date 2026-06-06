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63歲仍被碎念 黃仁勳：被亞洲父母養大 一輩子需心理治療

編譯中心／綜合報導
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黃仁勳2日表示，會盡其所能支付員工最高的薪酬，但外媒報導指出，對輝達員工來說，同...
黃仁勳2日表示，會盡其所能支付員工最高的薪酬，但外媒報導指出，對輝達員工來說，同樣要背負高期待。（中央社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳笑稱被亞洲父母養大，一輩子都得接受心理治療。
  • 重點二：他說父母即使他63歲仍會碎念，他多以「好啦、好啦」回應。
  • 重點三：黃仁勳將台灣家長式嚴格管理帶入輝達，並強調高期待促進成長。

Nvidia輝達(另稱英偉達)行長黃仁勳2日在台北的一場閉門會上，談到自己與父母的互動。他表示，即使自己已經63歲，並領導全球AI企業，父母仍像傳統亞洲家長一樣，持續給予建議與批評，甚至當天下午才剛被父母念了一頓，自己通常回說「好啦、好啦」。

黃仁勳形容，自己的父母是典型「亞洲父母」，總認為孩子還能做得更好，因此從小到大不斷提醒、要求與糾正。他也開玩笑表示，「只要被亞洲父母養大，這輩子都需要接受心理治療。」這番話引發現場共鳴。

面對父母長年關心，黃仁勳也發展出一套應對方式。他透露，當父母開始念時，自己通常會回「好啦、好啦」，用這樣的方式回應父母的好意。他認為，父母的嘮叨背後其實是愛，因此不必每一句都反駁，讓父母安心也是一種相處方式。

黃仁勳2日在台北國際電腦展場邊受訪時說，企業應盡可能提高員工薪酬，他自己就是這麼做的，但對於輝達逾4.2萬名員工來說，同樣要背負高期待。黃仁勳透露，自己管理員工像「台灣家長」，員工一天中難免會被批評。

黃仁勳上周接受新加坡亞洲新聞台(CNA)採訪時表示，輝達的部分優勢源自於他形容為「折磨人」的管理風格。這某種程度上是向他的台灣父母學來的，「對台灣家長而言，事情永遠都不夠好，你一天中難免會挨批評」。「我差不多也是這樣。你拿東西給我看，難免會被我批評。我想，這大概就是我折磨人的方式吧。」他認為，立即給予回饋的效果最好，且出發點是為了進步，而非懲罰。

黃仁勳說：「就如同台灣家長，他們給予回饋之後，關愛依舊。」「因此，我總是對每個人的工作吹毛求疵，這樣我才能幫他們變更好。」

輝達的苛求的文化似乎奏效：員工一待就待很久。根據輝達最新的永續性報告，在2025會計年度中，輝達的整體員工離職率僅2.5%。每五名員工中約有一人在輝達待了至少十年，每五人有兩人待了五年以上。

黃仁勳表示：「不會有人輕易從輝達離職。我認為領導力的最終目的，是為其他人創造實現他們夢想的條件。」

Business Insider披露，輝達也提供高額底薪來吸引頂尖人才，雖然輝達並未公開所有薪資數據，但企業為聘用外國員工而必須提交的聯邦文件，向外界提供了解其關鍵職位薪資的管道。不過，聯邦文件只能反映底薪，不包含股票獎勵或獎金，實際總薪酬可能更高。

儘管黃仁勳對輝達員工抱有很高的期待，但他對自己似乎更嚴以待己。他告訴CNA，自己並不重視勞逸平衡，他一周工作七天。這在某種程度上是受恐懼所驅使，他擔心輝達隨時可能面臨失敗。

精華 FAQ

  • 他以幽默方式形容，自己從小被典型亞洲父母不斷提醒、糾正與要求，即使年過六十仍常被念，反映這種教養方式帶來長期壓力。

  • 他表示，當父母開始嘮叨時，自己多半會簡單回一句「好啦、好啦」，既不正面爭辯，也讓父母感受到他接受他們的關心與好意。

  • 他說自己對員工吹毛求疵、即時給回饋，目的不是懲罰而是讓對方進步；這種近似台灣家長的嚴格文化，也被他視為輝達成功原因之一。

輝達 黃仁勳

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