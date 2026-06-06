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5月就業強勁 市場估Fed今年10月升息

編譯任中原／綜合報導
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5月份就業市場表現強勁，圖為佛州一場招聘會上，求職者接受面談。(美聯社)
5月份就業市場表現強勁，圖為佛州一場招聘會上，求職者接受面談。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國5月非農就業增17.2萬人，遠超市場預期，顯示勞動市場依然強勁。
  • 重點二：4月就業數據大幅上修，3至5月平均每月增加18.8萬人，動能優於前期。
  • 重點三：強勁就業推升美債殖利率，市場押注Fed最快今年10月可能再度升息。

美國5月就業報告超強，不僅非農業就業人數大增17.2萬人，遠優於預估，且4月就業數更大幅上修。失業率持平，薪資升幅也略增。經濟學者認為，這份就業報告顯示聯準會（Fed）近期內無須降息，市場如今預期最快今年10月Fed就可能開始升息，公債殖利率因而大幅上升。

5月非農業就業增量比預估的8.8萬人高出一倍，只比4月時的17.9萬人增量（修正數，原公布增量為11.5萬人）略少；3月及4月的就業人數總共上修9.3萬人，主要是4月人數大幅上修；3-5月就業移動平均數為每月增加18.8萬人，遠高於2-4月增量。

不過，5月各部門就業表現卻強弱不一。民間部門就業增加12萬人，高於預估的8.9萬人，但低於4月時的17.7萬人，反而是政府部門就業激增5.2萬人。製造業、營建業及礦業就業雖都比4月強勁，但服務業卻只增加9.2萬，遠低於4月時的16.3萬人。

失業率維持4.3%，符合預估；勞動參與率維持61.8%，也符合預估；就業不足率回降0.1個百分點，為8.1%，顯示全職勞工略增。

經濟學者指出，就業報告顯示勞動市場迄未受到中東戰爭的不利影響；儘管多家大企業宣布裁員計畫，但並未使就業惡化，加上油價上漲對通膨的衝擊面擴大，因此Fed並無理由急於降息。至於今年內是否升息，主要須視通膨數據而定。

但市場反應卻顯示升息機率升高。 對政策利率最為敏感的2年期公債殖利率上升10基點，報4.14%；10年期公債殖利率上升6基點，報4.54%，再度突破4.5%防線。有擔保隔夜融資利率（SOFR）期貨殖利率上升達8基點；交易商目前預期今年10月Fed將升息24個基點，明年4月底時利率將比目前高出41基點。

精華 FAQ

  • 因為非農業就業新增17.2萬人，明顯高於預估的8.8萬人，且4月數據也大幅上修，顯示整體勞動市場並未出現明顯降溫。

  • 經濟學者認為，就業表現強勁代表Fed近期沒有降息壓力，是否升息仍要看後續通膨數據，但寬鬆預期明顯降溫。

  • 受數據刺激，2年期與10年期公債殖利率上升，交易商目前預期Fed最快今年10月可能升息，明年4月底利率也會高於目前。

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