川普禁39國移民簽證、綠卡和入籍 聯邦法官裁定違法

川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聯邦法官裁定川普擴大禁令凍結39國移民措施違法。

聯邦法官裁定川普擴大禁令凍結39國移民措施違法。 重點二： 判決要求政府恢復處理簽證綠卡及入籍相關申請。

判決要求政府恢復處理簽證綠卡及入籍相關申請。 重點三：法院認定USCIS欠缺授權，政策帶有反移民情緒。

聯邦法官5日推翻了川普總統去年12月17日宣布的擴大旅遊禁令政策，該禁令凍結了39國家公民簽證 核發或延期、工作許可和綠卡 申請。羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾(John McConnell Jr.)裁定這些作為均屬非法。此裁決對移民 及移民倡議者來說，是重大勝利。

麥康奈爾在長達135頁的裁決中寫道：「六個多月前，美國公民及移民服務局（USCIS）實施了一系列政策，使無數居住美國的移民陷入不確定的法律困境」；「USCIS擱置審理案件，並不是因為這些人做錯了什麼；純粹是因為他們的出生背景而偶然決定。」

川普政府是在去年11月兩名駐紮華府的國民警衛隊成員遭槍擊後，加強移民打擊行動並將旅行禁令國家擴大至39國。這些國家的公民除了簽證申請遭凍結、無法取得綠卡，入籍儀式也半途叫停。移民服務機構和工會組成的聯盟3月為此提告。

川普同時還凍結了來自任何國家的庇護申請，並下令審查前總統拜登執政期間授予這39國公民的所有移民福利。

麥康奈爾由民主黨總統歐巴馬任命，他指出，這些移民一直遵守國會制定的法律程序及USCIS依法執行的規定，其福利申請卻被USCIS拒絕裁決，一直苦苦等待。

麥康奈爾表示，USCIS在缺乏法律和監管授權情況下，基於「反移民情緒」制定了這些政策；政府決策不容受到這種情緒影響。

麥康奈爾指出，「法治必須平等適用於所有人，但本案顯示，USCIS既未遵守法律，也沒有做正確的事。該機構違反了國會授權其執行的移民法。」

此裁決代表的是，川普政府需要恢復處理移民福利申請，也須為數以千計即將成為美國公民的移民安排入籍儀式。

代表原告的自由派法律團體「民主向前」（Democracy Forward）負責人佩里曼（Skye Perryman）表示，「這項裁決重申了基本原則：聯邦政府不能關閉合法的移民途徑，也不能基於人們的出生地而對其歧視。」

被川普政府全面禁止入境的國家包括阿富汗、伊朗、海地、索馬利亞、委內瑞拉和敘利亞在內。川普政府以審查和安全為由，為其設下的旅行限制辯護。