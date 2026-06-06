川普稱「束縛較少」 喊話國家情報代理總監大砍人事

即將上任的代理國家情報總監普爾特。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普要求代理國家情報總監普爾特大幅縮編ODNI，甚至考慮解散。

川普要求代理國家情報總監普爾特大幅縮編ODNI，甚至考慮解散。 重點二： 他認為代理職位束縛較少，正好可啟動情報體系裁員與改革。

他認為代理職位束縛較少，正好可啟動情報體系裁員與改革。 重點三：普爾特缺乏國安經驗，引發兩黨疑慮，憂心情報機構遭政治化。

川普 總統5日接受華爾街 日報訪問表示，他已告訴即將上任的代理國家情報總監普爾特（Bill Pulte），國家情報總監辦公室（ODNI）「既不必要且規模過大」，「我希望它大幅縮小規模；裡面有很多不該待在那裡的人。」

川普指出，「我們大幅縮減了教育部的規模，國家情報總監辦公室（ODNI）也同樣應該大幅縮減，甚至可能應該被解散；我們會做出決定。」ODNI負責監管18個聯邦情報機構和部門。

川普2日宣布任命聯邦住房金融局局長普爾特為代理國家情報總監，任期210天；此項臨時職位無需參院 確認。川普指出，普爾特的代理身分是個優勢，「雖然時間有限，但束縛較小，某種程度上權力更大。」

川普表示，他希望普爾特「啟動裁員程序」，開始對情報界進行改革；至於他最終提名的正式人選也應繼續這項工作。

川普透露，他正在面試國家情報總監正式人選；5日他面試了兩個人，「一個來自商界，一個來自政界」。他說： 「比爾（普爾特）不會在那裡待太久 。」

普爾特缺乏國家安全經驗，川普任命他擔任代理國家情報總監，讓許多顧問感到震驚，部分共和黨國會議員也表示質疑和擔憂。

華爾街日報報導，普爾特被一些人稱為「小川普」，他擔任聯邦住房金融局長期間作風強硬，贏得川普信任。國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）5月宣布辭職；普爾特私下向川普毛遂自薦，稱自己是接替加巴德的合適人選。

民主黨和部分共和黨人警告，認為普爾特作為川普親密盟友，可能會利用職權打擊川普認定的敵人，將該機構政治化。參議院共和黨領袖熊恩（John Thune）表示， 「我們不需要一個被武器化的國家情報總監。」

國家情報總監是總統最高情報顧問，向總統報告最敏感的國家機密，行使每年1000億元預算權，並決定哪些機密文件應該解密；該單位是九一一事件後於2005年創設。川普表示，他希望普爾特公布更多與2020年大選等議題相關的機密文件。