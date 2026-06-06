奧本大學生遊日本 獨自登山失蹤

希金博瑟姆心急如焚的父母，表示已經返回阿拉巴馬州的行程延後，全家人要留在日本直到找到兒子。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 奧本大學工程系學生赴日本旅遊後獨自登山失蹤。

奧本大學工程系學生赴日本旅遊後獨自登山失蹤。 重點二： 監視器顯示他最後現身於京都山科車站，身穿紫褲與標語T恤。

監視器顯示他最後現身於京都山科車站，身穿紫褲與標語T恤。 重點三：家屬與日本警方持續搜救，暴雨颱風使行動更加困難。

奧本大學(Auburn University)20歲工程系學生希金博瑟姆(James "Weston" Higginbotham)與父母前往日本 旅遊，5月29日獨自離開飯店登山之後下落不明。他的母親南西(Nancy Higginbotham)5日在臉書(Facebook)發文寫道，兒子最後確知的行蹤是在京都山科區(Yamashin)附近森林，「失聯迄今已七天」。

哥倫比亞 廣播公司(CBS)4日報導，搜救小組在京都附近森林展開陸空同步行動，卻因強烈颱風來臨而受阻。

京都警方指出，希金博瑟姆與家人一起到日本度假，5月29日午餐過後獨自搭乘火車，準備前往以登山步道聞名的山區。希金博瑟姆自己一人前往登山時，父母則帶著他的弟弟參觀京都寺廟，家人之間使用家庭成員定位追蹤手機應用程式。

警方指出，根據監視器影像紀錄，希金博瑟姆最後一次被拍到的身影是離開山科火車站，穿著紫色褲子以及印有「拯救蜜蜂」(Save the Bees)標語的T恤。

家人表示，29日晚間查看他的定位位置之後曾經發送簡訊，但他沒有回應。

南西受訪時說，希金博瑟姆是經驗豐富的登山客，具備求生技能，「如果在樹林裡迷路，他一定還活著。」

她表示，原訂4日晚間返回阿拉巴馬州的行程已經延後，全家人會留在日本直到找到兒子。

國家廣播公司(NBC)報導，南西表示，數十名日本警察4日在極度困難的條件底下持續搜救，在深度到達腰部的泥沼中搜尋，同時出動搜救犬與直升機。

南西接受電話訪問時坦承，因為使用ChatGPT而跟兒子爆發爭執，然後兒子便在情緒不佳的狀態之下獨自去爬山。她說，希金博瑟姆主修生物系統工程學，致力推動永續設計，反對人類越來越依賴人工智慧(AI)。

她說，旅行期間頻頻使用ChatGPT導航、尋找餐廳，結果跟兒子發生爭執。她指出：「我完全同意他的看法，那場衝突真的很愚蠢。」

在日本失蹤的美國大學生希金博瑟姆。（路透）