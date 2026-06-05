校醫性侵案 俄州大支付1億元賠償279名校友

俄亥俄州大前任校醫史特勞斯自1970年代中期至1990年代末，性侵至少177名男性運動員及其他學生。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄亥俄州立大學同意支付約一億元，和解279名校友的性侵求償。

俄亥俄州立大學同意支付約一億元，和解279名校友的性侵求償。 重點二： 前校醫史特勞斯被指長期性侵男性學生，校方早知情卻未制止。

前校醫史特勞斯被指長期性侵男性學生，校方早知情卻未制止。 重點三：案件也牽連聯邦眾議員喬丹，相關指控仍因證詞持續受到檢視。

俄州 " rel="154665">俄亥俄州 立大學(Ohio State University，OSU)宣布，同意支付279名校友約1億元，就前校醫數十年前性侵數百名學生一事達成和解。

俄亥俄州立大學宣布，同意支付279名校友約1億元，就前校醫數十年前性侵數百名學生一事達成和解。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，280名原告過去八年先後對OSU提出的五宗聯邦訴訟當中，已有279人已簽署和解協議，僅一人拒絕；校方與原告律師發表的聯合聲明並未透露該名拒絕者的身分，僅表示和解細節仍在最後商議階段。

未來數周，法院指定的特別主事官(special master)將逐一約談涉及訴訟的男性當事人，評估每個人蒙受傷害的程度，據此決定各自的賠償金額。

OSU校長貝蘭孔達(Ravi V. Bellamkonda)在董事會上說：「校醫史特勞斯(Richard Strauss)性侵案的每一位受害者，都是俄亥俄州立大學的一份子。我們非常感謝他們勇敢挺身而出，達成最終和解對我們而言很重要，也是向前邁出的重要一步。」

此次1億元的和解方案，並非OSU首次為校園狼醫事件支付賠償金；本次協議達成之前，校方已與另外317人就相關指控和解，總賠償金額超過6100萬元。

OSU前任校長也曾公開向每一位性侵被害人道歉，而史特勞斯本人則在2005年自殺。

這場訴訟可追溯至2018年，前摔跤選手迪薩巴托(Mike DiSabato)以吹哨者的身分站出來，指控史特勞斯以體檢之名，性侵他及數百名男性運動員。

校方之後委託博欽律師事務所(Perkins Coie)展開獨立調查，調查報告於2019年5月出爐，結論是史特勞斯自1970年代中期至1990年代末，性侵至少177名男性運動員及其他學生，而相關教練與行政人員知情長達20年，卻始終未採取行動加以制止。

本案矛頭同時指向俄亥俄州現任共和黨聯邦眾議員的喬丹(Jim Jordan)；喬丹曾於1986年到1994年擔任OSU摔角教練助理，而迪薩巴托及多名前摔角選手指控喬丹對史特勞斯的惡行視若無睹。

喬丹多次否認知情，但5月曝光的證詞紀錄顯示，前體育主管蓋格(Andy Geiger)宣誓作證時表示，喬丹「可能知道」史特勞斯的不當行為；對此，喬丹再度否認。