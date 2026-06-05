威瑞森和AT&T未保護客戶數據被罰億元 最高院准聯邦開罰

兩大電信巨頭「威瑞森」(Verizon)和AT&T未能妥善保護客戶數據資料，遭聯邦通訊委員會重罰總計1億元。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 最高法院以八比一支持FCC可對電信業者開罰。

最高法院以八比一支持FCC可對電信業者開罰。 重點二： 威瑞森與AT&T因未妥善保護客戶資料，被罰合計一億元。

威瑞森與AT&T因未妥善保護客戶資料，被罰合計一億元。 重點三：裁決雖挺監管，但企業可先在聯邦法院挑戰罰款命令。

最高法院大法官 4日以8比1表決結果，支持川普政府的立場，確認聯邦通訊委員會（FCC）在監管電信公司時，有權使用罰款這項關鍵工具，執行資料隱私法律。

FCC之前以兩大電信巨頭「威瑞森」(Verizon)和AT&T 未能妥善保護客戶數據資料為由，對他們處以總計1億元罰款。兩家公司為此提告辯稱，他們幾乎沒有機會在陪審團面前陳述自己的觀點，FCC程序違反憲法。

美聯社報導，儘管最高法院同意川普政府觀點，認為FCC有權下令處以罰款；但提出上訴的企業也從共和黨 政府那裡爭取到一項讓步，可能改變監管格局。川普政府已表示，企業不必立即支付罰款；這項監管政策的調整，對電信業者有利。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)代表多數派大法官撰寫意見指出，「相關命令並未確定電信業者的法律義務，簡單來說，因為這些命令本身並未產生支付義務。」

唯一持反對意見的大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）表示，他會想為這些公司提供明確途徑，追回已支付的罰款。

環保組織（Earthjustice）對最高法院的裁決表示讚許；他們指出，該裁決將對其他使用類似執法方式的政府機構以及一項重要的能源效率案件，產生直接影響。

「地球正義」組織最高法院律師弗林（Caroline Flynn）表示，「最高法院駁回了這項對機構權力毫無根據的攻擊，保障了政府保護人民、社區和環境的執法能力。」

傾向自由主義的新公民自由聯盟（New Civil Liberties Alliance）則對此裁決感到失望；但該聯盟主席切諾維斯（Mark Chenoweth）同時指出，以後企業界更有可能在支付任何罰款以前，先在聯邦法院挑戰政府機關的命令。

最高法院保守多數派過去曾經多次限制聯邦機構的權力。例如，六位保守派大法官曾在2024年推翻已存在40年、俗稱「雪佛龍案」（Chevron）的判例；該判例原本讓聯邦監管機構在法庭上占有優勢，可以更容易監管環境、公共衛生、工作場所安全和消費者權益保護。