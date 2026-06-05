我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莎朗史東曝當年「切雙乳續命」 前夫怒喊荒謬 離婚收場

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

威瑞森和AT&T未保護客戶數據被罰億元 最高院准聯邦開罰

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩大電信巨頭「威瑞森」(Verizon)和AT&T未能妥善保護客戶數據資料，遭聯...
兩大電信巨頭「威瑞森」(Verizon)和AT&T未能妥善保護客戶數據資料，遭聯邦通訊委員會重罰總計1億元。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：最高法院以八比一支持FCC可對電信業者開罰。
  • 重點二：威瑞森與AT&T因未妥善保護客戶資料，被罰合計一億元。
  • 重點三：裁決雖挺監管，但企業可先在聯邦法院挑戰罰款命令。

最高法院大法官4日以8比1表決結果，支持川普政府的立場，確認聯邦通訊委員會（FCC）在監管電信公司時，有權使用罰款這項關鍵工具，執行資料隱私法律。

FCC之前以兩大電信巨頭「威瑞森」(Verizon)和AT&T未能妥善保護客戶數據資料為由，對他們處以總計1億元罰款。兩家公司為此提告辯稱，他們幾乎沒有機會在陪審團面前陳述自己的觀點，FCC程序違反憲法。

美聯社報導，儘管最高法院同意川普政府觀點，認為FCC有權下令處以罰款；但提出上訴的企業也從共和黨政府那裡爭取到一項讓步，可能改變監管格局。川普政府已表示，企業不必立即支付罰款；這項監管政策的調整，對電信業者有利。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)代表多數派大法官撰寫意見指出，「相關命令並未確定電信業者的法律義務，簡單來說，因為這些命令本身並未產生支付義務。」

唯一持反對意見的大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）表示，他會想為這些公司提供明確途徑，追回已支付的罰款。

環保組織（Earthjustice）對最高法院的裁決表示讚許；他們指出，該裁決將對其他使用類似執法方式的政府機構以及一項重要的能源效率案件，產生直接影響。

「地球正義」組織最高法院律師弗林（Caroline Flynn）表示，「最高法院駁回了這項對機構權力毫無根據的攻擊，保障了政府保護人民、社區和環境的執法能力。」

傾向自由主義的新公民自由聯盟（New Civil Liberties Alliance）則對此裁決感到失望；但該聯盟主席切諾維斯（Mark Chenoweth）同時指出，以後企業界更有可能在支付任何罰款以前，先在聯邦法院挑戰政府機關的命令。

最高法院保守多數派過去曾經多次限制聯邦機構的權力。例如，六位保守派大法官曾在2024年推翻已存在40年、俗稱「雪佛龍案」（Chevron）的判例；該判例原本讓聯邦監管機構在法庭上占有優勢，可以更容易監管環境、公共衛生、工作場所安全和消費者權益保護。

精華 FAQ

  • 最高法院以八比一支持聯邦通訊委員會的立場，確認FCC在監管電信公司時，可以使用罰款作為執法工具，以落實資料隱私相關法律。

  • FCC認定兩家公司未妥善保護客戶數據，因此對威瑞森與AT&T合計開罰一億元。兩家公司則主張程序有瑕疵，並提告挑戰處分。

  • 裁決強化機關執法能力，對其他採類似手段的政府單位也有影響；同時企業未來更可能在繳罰前先向聯邦法院提出挑戰，改變監管節奏。

AT&T 共和黨 大法官

上一則

Anthropic在NSA派駐工程師 AI模型可網攻中國、伊朗

下一則

造假提供兒童治療 詐白卡3000萬元 俄州2政府員工及2同謀被訴

延伸閱讀

最高法院審案期進入尾聲 出生公民權等裁決受矚

最高法院審案期進入尾聲 出生公民權等裁決受矚
關稅退款官司還沒完 川普政府上訴：挑戰1660億元全面退款令

關稅退款官司還沒完 川普政府上訴：挑戰1660億元全面退款令
最高法院裁定 陪審團遴選涉歧視 密西西比非裔死囚可望重審

最高法院裁定 陪審團遴選涉歧視 密西西比非裔死囚可望重審
最高院：有利共和黨國會選區地圖 阿拉巴馬州可採用

最高院：有利共和黨國會選區地圖 阿拉巴馬州可採用

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
在美國連外帶咖啡都要付小費。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Angela Roma ）

美國小費文化讓留學生崩潰 買咖啡「外帶自取」也被要求給20%

2026-05-30 19:55
匈牙利數學家艾狄胥1946年提出的「單位距離問題」：在平面上放置n個點，最多能有多少對點之間的距離恰好等於1單位？(取自OpenAI)

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

2026-05-31 09:15

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念