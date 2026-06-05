造假提供兒童治療 詐白卡3000萬元 俄州2政府員工及2同謀被訴

執法單位調查俄亥俄州聯邦醫療補助詐騙案時，所查獲的14輛豪華轎車和超跑。(聯邦司法部)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 兩名俄亥俄州政府員工與兩名同謀，涉嫌詐領白卡三千萬元。

兩名俄亥俄州政府員工與兩名同謀，涉嫌詐領白卡三千萬元。 重點二： 四人未提供兒童行為治療，卻冒名開立醫療補助帳單牟利。

四人未提供兒童行為治療，卻冒名開立醫療補助帳單牟利。 重點三：執法單位查扣多輛豪車，顯示不法所得被用於奢華消費。

聯邦高層執法官員4日在俄亥俄州 政府共同舉行記者會宣布，兩名俄亥俄州 政府員工和另兩名同謀，涉嫌詐騙3000萬元聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡 ）而被起訴。涉案的四名被告從未提供任何兒童行為治療服務，卻以此開出白卡帳單牟利。

這項記者會由司法部、州政府官員及副總統范斯（JD Vance）所領導的「打擊詐欺專案小組」（Task Force to Eliminate Fraud）成員共同發布；該專案小組指在重點打擊針對聯邦和州政府項目的詐欺行為。

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，過去一周有多起案件被揭露，這起白卡詐欺案只是其中之一；這些案件涉及詐欺金額約5000萬元。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，消息人士透露，俄亥俄州四名被告向參加夏令營、教會團體和娛樂活動的青少年及兒童，提供其號稱的行為治療服務和心理治療。接受服務者需填寫「登記表」並提供其白卡受益人編號，好讓他們申報服務費用。

涉嫌主謀對每位接受服務者的診斷都聲稱他們患有行為適應障礙，但涉案被告不僅完全沒有為這些孩子進行任何評估測試或檢查，也沒有提供任何行為治療服務。

CBS報導，四名被告本周已向當局自首。警方調查時還查獲14輛豪華汽車和超級跑車，其中包括一輛瑪莎拉蒂（Maserati）、一輛賓利（Bentley）、一輛麥拉倫（McLaren）和多輛賓士（Mercedes）。

范斯發言人指出，這項白卡詐欺案「令人作嘔」，「竟允許欺詐者剝奪美國貧困兒童的基本發展服務。」「這高達千萬的稅款本可改善無數人生活，卻被那些人拿去買豪車。此案正是副總統專案小組持續努力制止的又一詐欺案例。」

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）4日同步宣布，FBI官網已公布「頭號通緝犯」名單；他希望「所有國人好好看看這些『頭號通緝犯』，他們詐騙了數千萬甚至上億元，幾乎摧毀了我們的社會。」