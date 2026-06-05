造假提供兒童治療 詐白卡3000萬元 俄州2政府員工及2同謀被訴
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聯邦高層執法官員4日在俄亥俄州政府共同舉行記者會宣布，兩名俄亥俄州政府員工和另兩名同謀，涉嫌詐騙3000萬元聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡）而被起訴。涉案的四名被告從未提供任何兒童行為治療服務，卻以此開出白卡帳單牟利。
這項記者會由司法部、州政府官員及副總統范斯（JD Vance）所領導的「打擊詐欺專案小組」（Task Force to Eliminate Fraud）成員共同發布；該專案小組指在重點打擊針對聯邦和州政府項目的詐欺行為。
代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，過去一周有多起案件被揭露，這起白卡詐欺案只是其中之一；這些案件涉及詐欺金額約5000萬元。
哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，消息人士透露，俄亥俄州四名被告向參加夏令營、教會團體和娛樂活動的青少年及兒童，提供其號稱的行為治療服務和心理治療。接受服務者需填寫「登記表」並提供其白卡受益人編號，好讓他們申報服務費用。
涉嫌主謀對每位接受服務者的診斷都聲稱他們患有行為適應障礙，但涉案被告不僅完全沒有為這些孩子進行任何評估測試或檢查，也沒有提供任何行為治療服務。
CBS報導，四名被告本周已向當局自首。警方調查時還查獲14輛豪華汽車和超級跑車，其中包括一輛瑪莎拉蒂（Maserati）、一輛賓利（Bentley）、一輛麥拉倫（McLaren）和多輛賓士（Mercedes）。
范斯發言人指出，這項白卡詐欺案「令人作嘔」，「竟允許欺詐者剝奪美國貧困兒童的基本發展服務。」「這高達千萬的稅款本可改善無數人生活，卻被那些人拿去買豪車。此案正是副總統專案小組持續努力制止的又一詐欺案例。」
聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）4日同步宣布，FBI官網已公布「頭號通緝犯」名單；他希望「所有國人好好看看這些『頭號通緝犯』，他們詐騙了數千萬甚至上億元，幾乎摧毀了我們的社會。」
本案共有四名被告，包括兩名俄亥俄州政府員工與兩名同謀。檢方指控他們合力操作詐欺計畫，透過虛構兒童行為治療服務，向聯邦醫療補助計畫請款牟利。 消息指出，他們在夏令營、教會與娛樂活動中接觸兒少，要求填寫登記表並提供白卡編號，再聲稱已提供心理與行為治療，實際上卻未做任何評估或治療。 調查過程中，警方查扣14輛豪華車與超跑，包括瑪莎拉蒂、賓利、麥拉倫與多輛賓士，顯示詐得款項疑似被拿去購買奢侈品，也成為追查不法所得的重要證據。
精華 FAQ
本案共有四名被告，包括兩名俄亥俄州政府員工與兩名同謀。檢方指控他們合力操作詐欺計畫，透過虛構兒童行為治療服務，向聯邦醫療補助計畫請款牟利。
消息指出，他們在夏令營、教會與娛樂活動中接觸兒少，要求填寫登記表並提供白卡編號，再聲稱已提供心理與行為治療，實際上卻未做任何評估或治療。
調查過程中，警方查扣14輛豪華車與超跑，包括瑪莎拉蒂、賓利、麥拉倫與多輛賓士，顯示詐得款項疑似被拿去購買奢侈品，也成為追查不法所得的重要證據。
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