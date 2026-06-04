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火星探測器MAVEN運作11年失聯 宣布任務結束

中央社／華盛頓3日電
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火星探測器MAVEN。（路透）
火星探測器MAVEN。（路透）

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，運作超過11年的火星探測器MAVEN正式結束任務。

MAVEN為英文縮寫，意思為「火星大氣與揮發物演化任務」，是太空總署首度專注於觀察火星大氣的探測器，但在六個月前與地球失去聯繫。

此探測器在2013年發射，2014年開始環繞火星運行，原訂一年任務期，而實際執行時間有11年。

太空總署官員今天向媒體表示，MAVEN最後一次通訊是在去年12月6日，當時從地球視角來看，探測器正通過火星背面時意外失聯，之後被確認已「無法恢復」。

太空總署MAVEN專案經理莫羅（Mike Moreau）說，調查委員會目前還在調查失聯原因。

MAVEN負責將火星探測車好奇號（Curiosity）和毅力號（Perseverance）等的科學數據傳回地球，用於探索火星大氣，研究太陽風與火星的相互作用，以了解火星大氣逸散到太空的過程。

逾30億年前，火星曾經潮溼溫暖，可能適合微生物生存。如今火星因為大氣流失，成為乾燥寒冷的沙漠環境，並不適宜生物居住。

調查委員會初步研判，MAVEN在通過火星背面時，出現異常的自主旋轉，導致太陽能板無法對準太陽發電，最終電池電量耗盡，通訊系統功能永久無法恢復。

探測器目前仍在火星的橢圓軌道上，預計還會漂流50至100年，才會墜落於火星表面，這期間不會對其他運作中的探測器造成威脅。

火星 NASA

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