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美擬推海底電纜新規 Meta、Google料受惠 中企更難卡位

編譯季晶晶／綜合外電
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美國FCC擬推出新規，加強海底通訊電纜監管，並為受信賴企業建立快速審查機制。圖為...
美國FCC擬推出新規，加強海底通訊電纜監管，並為受信賴企業建立快速審查機制。圖為海底電纜施工人員協助鋪設光纖電纜。（路透）

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，擬加強對海底通訊電纜的監管，將首度要求海底電纜終端設備營運商取得許可證，同時對受信賴的美國科技公司提供快速審查機制。此舉將有助美企搶攻市場商機，中國企業則更難提供相關設備。

FCC新規將首度要求海底電纜終端設備營運商取得許可。這類設備負責連接海底電纜系統與美國陸地網路設施，被視為整個系統最關鍵環節之一。

預料能受惠於快速審批機制的企業包括臉書母公司MetaGoogle。業者必須承諾：防範間諜活動與其他安全事件、遵守國安及資安規範，且不得使用可構成安全風險的外國設備。

FCC去年已禁止在海底電纜設施中使用被認定對美國國安構成威脅的企業設備與服務，包括華為、中興、中國電信與中國移動。新規預料將擴大限制範圍，涵蓋來自中國與其他敵對國家的設備。

目前全球超過400條海底電纜承載近乎所有國際網路流量。美國官員一年多來持續警告，中國與俄羅斯可能威脅關鍵通訊基礎設施。參議院外交關係委員會主席里契（Jim Risch）日前呼籲加強保護海底電纜，並透過國際合作提升相關基礎設施韌性。

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