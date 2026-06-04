挑戰川普 眾院通過叫停對伊戰爭決議 4名共和黨議員倒戈投贊成票

眾院戰爭權力決議案投票前，新澤西州民主黨眾議員高特海默(左)與紐約州共和黨眾議員勞樂(右)在議場外協商。(路透)

眾院 3日在民主黨議員與少數共和黨 議員共同聯手下，以215票贊成、208票反對，首度通過一項戰爭權力決議案，叫停美國對伊朗的軍事行動；雖然不具法律效力，但這等於是公然挑戰川普 總統的戰爭策略。

該決議試圖結束已持續三個月、重塑國內外政治格局的伊朗衝突。儘管下一步走向尚不明朗，川普也很可能否決任何限制其三軍統帥權力的國會法案，但表決結果出爐後，眾院議事廳爆出熱烈歡呼。

眾院議長強生(Mike Johnson)兩周前曾試圖阻止討論這項決議，但隨著衝突持續、川普在和平談判中舉步維艱，民眾反對這場戰爭的不滿情緒有增無減；4名共和黨眾議員最終加入民主黨陣營，通過了這項反抗川普立場的決議。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)本周稍早表示，「只需少數共和黨人加入我們，就能結束這場魯莽且代價高昂的戰爭；它已花掉美國納稅人1000多億元，簡直難以置信，也讓美國顯得比伊朗還要軟弱。」

這是眾院第四次試圖抑制美國對伊朗戰爭。眾院提出的戰爭權力決議並不能立即止戰，但即便不具法律效力，仍是阻止進一步軍事行動的象徵。接下來該決議將提交參院。

參院5月已初步通過自己的戰爭權力決議；當時也有4名共和黨參議員起而反對川普，顯示共和黨內部出現了罕見的政治反擊。參院尚未對該決議進行最終表決。

川普競選總統時，曾承諾結束美國在海外的軍事糾葛，要將更多精力放在國內事務。

民主黨人除了推動叫停伊朗戰爭決議，也積極爭取共和黨支持其他國家安全立法行動。眾院3日還對另一項民主黨主導提案進行表決，授權美國支持烏克蘭對抗俄羅斯的軍事行動並協助烏克蘭重建。本周眾院還將審議另一項戰爭權力決議，以阻止美國在黎巴嫩採取行動。

國會根據憲法有權宣戰，但總統身為三軍統帥也擁有發動軍事行動的權力。根據「戰爭權力法」，白宮有60天時間向國會尋求批准軍事行動。但川普政府表示，由於伊朗衝突已宣布停火，敵對行動已停止。