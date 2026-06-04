我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

挑戰川普 眾院通過叫停對伊戰爭決議 4名共和黨議員倒戈投贊成票

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾院戰爭權力決議案投票前，新澤西州民主黨眾議員高特海默(左)與紐約州共和黨眾議員...
眾院戰爭權力決議案投票前，新澤西州民主黨眾議員高特海默(左)與紐約州共和黨眾議員勞樂(右)在議場外協商。(路透)

眾院3日在民主黨議員與少數共和黨議員共同聯手下，以215票贊成、208票反對，首度通過一項戰爭權力決議案，叫停美國對伊朗的軍事行動；雖然不具法律效力，但這等於是公然挑戰川普總統的戰爭策略。

該決議試圖結束已持續三個月、重塑國內外政治格局的伊朗衝突。儘管下一步走向尚不明朗，川普也很可能否決任何限制其三軍統帥權力的國會法案，但表決結果出爐後，眾院議事廳爆出熱烈歡呼。

眾院議長強生(Mike Johnson)兩周前曾試圖阻止討論這項決議，但隨著衝突持續、川普在和平談判中舉步維艱，民眾反對這場戰爭的不滿情緒有增無減；4名共和黨眾議員最終加入民主黨陣營，通過了這項反抗川普立場的決議。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)本周稍早表示，「只需少數共和黨人加入我們，就能結束這場魯莽且代價高昂的戰爭；它已花掉美國納稅人1000多億元，簡直難以置信，也讓美國顯得比伊朗還要軟弱。」

這是眾院第四次試圖抑制美國對伊朗戰爭。眾院提出的戰爭權力決議並不能立即止戰，但即便不具法律效力，仍是阻止進一步軍事行動的象徵。接下來該決議將提交參院。

參院5月已初步通過自己的戰爭權力決議；當時也有4名共和黨參議員起而反對川普，顯示共和黨內部出現了罕見的政治反擊。參院尚未對該決議進行最終表決。

川普競選總統時，曾承諾結束美國在海外的軍事糾葛，要將更多精力放在國內事務。

民主黨人除了推動叫停伊朗戰爭決議，也積極爭取共和黨支持其他國家安全立法行動。眾院3日還對另一項民主黨主導提案進行表決，授權美國支持烏克蘭對抗俄羅斯的軍事行動並協助烏克蘭重建。本周眾院還將審議另一項戰爭權力決議，以阻止美國在黎巴嫩採取行動。

國會根據憲法有權宣戰，但總統身為三軍統帥也擁有發動軍事行動的權力。根據「戰爭權力法」，白宮有60天時間向國會尋求批准軍事行動。但川普政府表示，由於伊朗衝突已宣布停火，敵對行動已停止。

川普 共和黨 眾院

上一則

加州男劫持行政大樓10名學區員工 與警對峙近16小時 FBI攻堅擊斃

下一則

火星探測器MAVEN運作11年失聯 宣布任務結束

延伸閱讀

川普遭黨內反撲...眾院通過限制戰爭權力議案 要求結束美伊衝突

川普遭黨內反撲...眾院通過限制戰爭權力議案 要求結束美伊衝突
參院50:47通過表決 推進限制川普攻打伊朗「還有下一關」

參院50:47通過表決 推進限制川普攻打伊朗「還有下一關」
紐約州民主黨提修憲促2028選區重畫 國會或增4席

紐約州民主黨提修憲促2028選區重畫 國會或增4席
川普能將伊朗協議包裝成勝利嗎？CNN：兩難無解 華府炸鍋了

川普能將伊朗協議包裝成勝利嗎？CNN：兩難無解 華府炸鍋了

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量