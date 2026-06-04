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研究：社安基金若不改革 估7年內破產 每人每月福利平均少500元

記者胡玉立／綜合報導
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非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利...
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

非營利組織聯邦預算問責委員會(CRFB)最新分析報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能下降24%，平均每名受益人每月或將減少500元福利。CRFB警告：「沒有哪個州能倖免於社安基金破產可能帶來的嚴重影響。」

「今日美國」(USA TODAY)及CNBC報導，過去16年來，社安金退休計畫(Social Security's retirement program)支出一直超過它提取的薪資稅進帳，被迫動用信託儲備基金彌補缺口。

社安金理事會(Social Security Board of Trustees)去年8月估算，若不進行任何改革，社安金將在2032年耗盡。社安金理事會最新估算報告訂6月發布。

CRFB報告指出，2032年社安金受益人平均每人每月減少500元福利，數額超過普通退休家庭每月食品雜貨開銷。2024年消費者支出調查(Consumer Expenditure Survey)顯示，家有65歲以上成員的家庭平均每年食品支出5251元，亦即每月438元；經通膨調整，在2026年相當於461元。

全國有近7000萬人領取社安金，佔總人口五分之一。CFRB估計，從州的角度來看，各州受影響人口從10%到23%不等；其中29州的社安金受益人削減金額超過全國平均額500元。

社安金損失最高的前10州是：康乃狄克州(556元)、新澤西州(554元)、新罕布夏州(553元)、德拉瓦州(549元)、馬里蘭州(541元)、華盛頓州(531元)、明尼蘇達州(530元)、麻州(527元)、密西根州(523元)、猶他州(523元)。

社安金被削減的居民比例最高的前10個州是：緬因州22.9%、西維吉尼亞州22.4%、佛蒙特州22.0%、德拉瓦州21.1%、蒙大拿州21.0%、新罕布夏州21.0%、南卡羅來納州20.6%、威斯康辛州20.2%、密西根州19.8%、賓州19.8%。

CFRB指出，「預計社安金體系破產時間剩不到七年，政策制定者必須儘快改革因應。」倘若國會及時採取行動，有可能避免全面削減社安金福利。立法者可以選擇實施有針對性的福利削減、增稅或兩者兼施。

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