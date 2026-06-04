「60分鐘」節目資深記者沛里 砲轟管理層 CBS隔日炒魷魚

CBS新聞雜誌節目「60分鐘」資深記者沛里2日遭解僱。(美聯社)

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)招牌新聞雜誌節目「60分鐘」(60 Minutes)資深記者沛里(Scott Pelley)2日遭到解僱。此前一日，沛里曾在內部會議裡砲轟批評總編輯魏斯(Bari Weiss)正在扼殺這檔節目，並指責新任製作人資歷不足，難以服眾領導。

美聯社報導，數日之前，CBS剛進行領導層改組，而此次解僱進一步凸顯這個全美最具影響力電視新聞節目的人事動盪。

根據媒體新聞網站Status的報導，68歲的沛里1日在與魏斯上周任命的節目新任執行製作比爾頓(Nick Bilton)的編輯會議上批評管理層，據內部人士表示沛里言辭極為猛烈尖銳。

曾是紐約時報 科技專欄作家的比爾頓曾任紐時科技記者與電影製片，但缺乏傳統廣播新聞經驗。

美聯社2日晚間取得一份解僱通知顯示，比爾頓指責沛里對他進行攻擊。內容提到，「昨天，你打亂了我與員工的第一次會議，以極其粗魯與輕蔑的態度詆毀我、我的資歷及我的用意。」

沛里在解僱後則透過聲明表示，「60分鐘」在新管理層的領導下已失去原有的特色。他指責管理層要求他在工作中摻雜謊言與偏見，但沒有透露具體細節。

沛里被指控「張牙舞爪展示敵意」(performative display of hostility)。

根據Status報導，他們掌握了1日會議的錄音，顯示沛里在會議中批評，魏斯是被延攬來扼殺這家新聞機構，「而她正在這樣做」。魏斯並未出席會議。

據了解，沛里就「60分鐘」前任執行製作西蒙(Tanya Simon)，以及採訪記者艾爾方希(Sharyn Alfonsi)指)與維加(Cecilia Vega)上周遭解雇一事質問比爾頓。

去年底，艾爾方希曾批評魏斯政治干預，導致原訂12月21日晚間播出關於遭川普政府遣送至薩爾瓦多重刑監獄「反恐怖主義監禁中心 」(Terrorism Confinement Center，CECOT)羈押的無證客之報導，在播出前二小時突然被取消。製作單位公告稱，「標題為「CECOT內幕」(Inside CECOT)的採訪報導改至日後播出。魏斯當時表示，這是她的決定，因為內容不夠平衡周全。後來經過加強平衡訪問後在今年1月播出。