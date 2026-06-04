我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

「60分鐘」節目資深記者沛里 砲轟管理層 CBS隔日炒魷魚

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
CBS新聞雜誌節目「60分鐘」資深記者沛里2日遭解僱。(美聯社)
CBS新聞雜誌節目「60分鐘」資深記者沛里2日遭解僱。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)招牌新聞雜誌節目「60分鐘」(60 Minutes)資深記者沛里(Scott Pelley)2日遭到解僱。此前一日，沛里曾在內部會議裡砲轟批評總編輯魏斯(Bari Weiss)正在扼殺這檔節目，並指責新任製作人資歷不足，難以服眾領導。

美聯社報導，數日之前，CBS剛進行領導層改組，而此次解僱進一步凸顯這個全美最具影響力電視新聞節目的人事動盪。

根據媒體新聞網站Status的報導，68歲的沛里1日在與魏斯上周任命的節目新任執行製作比爾頓(Nick Bilton)的編輯會議上批評管理層，據內部人士表示沛里言辭極為猛烈尖銳。

曾是紐約時報科技專欄作家的比爾頓曾任紐時科技記者與電影製片，但缺乏傳統廣播新聞經驗。

美聯社2日晚間取得一份解僱通知顯示，比爾頓指責沛里對他進行攻擊。內容提到，「昨天，你打亂了我與員工的第一次會議，以極其粗魯與輕蔑的態度詆毀我、我的資歷及我的用意。」

沛里在解僱後則透過聲明表示，「60分鐘」在新管理層的領導下已失去原有的特色。他指責管理層要求他在工作中摻雜謊言與偏見，但沒有透露具體細節。

沛里被指控「張牙舞爪展示敵意」(performative display of hostility)。

根據Status報導，他們掌握了1日會議的錄音，顯示沛里在會議中批評，魏斯是被延攬來扼殺這家新聞機構，「而她正在這樣做」。魏斯並未出席會議。

據了解，沛里就「60分鐘」前任執行製作西蒙(Tanya Simon)，以及採訪記者艾爾方希(Sharyn Alfonsi)指)與維加(Cecilia Vega)上周遭解雇一事質問比爾頓。

去年底，艾爾方希曾批評魏斯政治干預，導致原訂12月21日晚間播出關於遭川普政府遣送至薩爾瓦多重刑監獄「反恐怖主義監禁中心 」(Terrorism Confinement Center，CECOT)羈押的無證客之報導，在播出前二小時突然被取消。製作單位公告稱，「標題為「CECOT內幕」(Inside CECOT)的採訪報導改至日後播出。魏斯當時表示，這是她的決定，因為內容不夠平衡周全。後來經過加強平衡訪問後在今年1月播出。

紐約時報 哥倫比亞

上一則

世界盃商機／啤酒公司斥資逾億 盼扭轉下滑消費量

下一則

不管美國隊輸贏 世界盃經濟大利多 將為美帶來數十億消費

延伸閱讀

CBS又傳人事地震 解雇「60分鐘」節目資深記者沛里

CBS又傳人事地震 解雇「60分鐘」節目資深記者沛里
主持人不怕封殺 深夜脫口秀加倍嘲諷川普

主持人不怕封殺 深夜脫口秀加倍嘲諷川普
中國驅逐專訪賴清德紐時記者 川普政府吊銷新華社1記者簽證

中國驅逐專訪賴清德紐時記者 川普政府吊銷新華社1記者簽證
白宮記者協會晚宴7/24重辦 會長江惟嘉：新聞自由不會被恐嚇噤聲

白宮記者協會晚宴7/24重辦 會長江惟嘉：新聞自由不會被恐嚇噤聲

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量