我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

被定罪國會暴徒 受雇國防部從事反恐工作 惹議

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊里薩瑞2021年1月6日參加國會暴亂，翻越國會山莊圍牆時的照片，後來成為刑事起...
伊里薩瑞2021年1月6日參加國會暴亂，翻越國會山莊圍牆時的照片，後來成為刑事起訴證據之一。(哥倫比亞特區聯邦地區法院)

華盛頓郵報2日獨家報導，19歲時參加2021年國會暴動而遭判刑的被告伊里薩瑞(Elias Irizarry)，獲得五角大廈聘用在高機密軍事行動辦公室擔任反恐職務，引發某些國防部內部人士憂慮。

四名消息人士說，伊里薩瑞在國防部特種作戰與低強度衝突辦公室(Special Operations and Low Intensity Conflict)任職，遭到某些國防部員工質疑為何在國會暴動事件裡遭到判刑的暴徒，可以在聯邦政府擔任具有高度敏感的角色。

知情人士說，伊里薩瑞被分配到非正規作戰與反恐部門，團隊共計約有40名成員，職責範圍包括大使館安全、人員搜救、人質營救；這是五角大廈執行任務中最敏感的項目之一，所有職務都需要擁有最高機密安全查核權限。

五角大廈代理發言人巴爾德斯(Joel Valdez)在聲明中說，伊里薩瑞是「符合資格的愛國年輕專業人士」，「我們對於有他出任國防部政治任命官員感到光榮。」

報導指出，伊里薩瑞在川普政府內部如何獲得任命，目前尚不清楚。

根據法院紀錄，2021年1月6日國會暴動發生時，伊里薩瑞是南卡羅來納州立軍校「要塞軍事學院」(The Citadel)大一新生，並在民間航空巡邏隊(Civil Air Patrol)擔任學員。

伊里薩瑞與另外兩名男子一同前往華府加入攻擊國會大廈暴徒行列。

聯邦檢察官指出，伊里薩瑞揮舞金屬棒，跟著群眾從被打破的玻璃窗進入國會大廈，但沒有攻擊任何人。

根據法院紀錄，伊里薩瑞遭到進入且逗留禁區輕罪起訴之後坦承犯罪，2023年被判坐牢14天。根據法院紀錄，伊里薩瑞表示原本只是要參加華府橢圓形草坪(Ellipse)的川普集會，卻在無意之間參加暴動，很快就感到後悔。

哥倫比亞特區聯邦地區法院法官裘特康(Tanya S. Chutkan)在宣判刑期時說，伊里薩瑞參加國會暴動之前的紀錄「相得值得嘉許」。裘特康曾說願意寫信給「要塞軍事學院」，讓遭到開除的伊里薩瑞能夠復學。伊里薩瑞2025年獲得川普總統特赦。

五角大廈 華盛頓郵報 國防部

上一則

不管美國隊輸贏 世界盃經濟大利多 將為美帶來數十億消費

下一則

加州男劫持行政大樓10名學區員工 與警對峙近16小時 FBI攻堅擊斃

延伸閱讀

聯邦法官下令川普政府「反武器化基金」暫停運作

聯邦法官下令川普政府「反武器化基金」暫停運作
多名川普盟友、國會暴亂定罪者準備申請「反武器化基金」

多名川普盟友、國會暴亂定罪者準備申請「反武器化基金」
CIA前高官涉吞公款 住家搜出303金條 價逾4000萬

CIA前高官涉吞公款 住家搜出303金條 價逾4000萬
稱遵守法院命令 司法部暫停運作18億「反武器化基金」

稱遵守法院命令 司法部暫停運作18億「反武器化基金」

熱門新聞

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

2026-05-27 10:56
微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

2026-05-27 13:35
家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

2026-05-27 23:38

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量