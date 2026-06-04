被定罪國會暴徒 受雇國防部從事反恐工作 惹議

伊里薩瑞2021年1月6日參加國會暴亂，翻越國會山莊圍牆時的照片，後來成為刑事起訴證據之一。(哥倫比亞特區聯邦地區法院)

華盛頓郵報 2日獨家報導，19歲時參加2021年國會暴動而遭判刑的被告伊里薩瑞(Elias Irizarry)，獲得五角大廈 聘用在高機密軍事行動辦公室擔任反恐職務，引發某些國防部 內部人士憂慮。

四名消息人士說，伊里薩瑞在國防部特種作戰與低強度衝突辦公室(Special Operations and Low Intensity Conflict)任職，遭到某些國防部員工質疑為何在國會暴動事件裡遭到判刑的暴徒，可以在聯邦政府擔任具有高度敏感的角色。

知情人士說，伊里薩瑞被分配到非正規作戰與反恐部門，團隊共計約有40名成員，職責範圍包括大使館安全、人員搜救、人質營救；這是五角大廈執行任務中最敏感的項目之一，所有職務都需要擁有最高機密安全查核權限。

五角大廈代理發言人巴爾德斯(Joel Valdez)在聲明中說，伊里薩瑞是「符合資格的愛國年輕專業人士」，「我們對於有他出任國防部政治任命官員感到光榮。」

報導指出，伊里薩瑞在川普政府內部如何獲得任命，目前尚不清楚。

根據法院紀錄，2021年1月6日國會暴動發生時，伊里薩瑞是南卡羅來納州立軍校「要塞軍事學院」(The Citadel)大一新生，並在民間航空巡邏隊(Civil Air Patrol)擔任學員。

伊里薩瑞與另外兩名男子一同前往華府加入攻擊國會大廈暴徒行列。

聯邦檢察官指出，伊里薩瑞揮舞金屬棒，跟著群眾從被打破的玻璃窗進入國會大廈，但沒有攻擊任何人。

根據法院紀錄，伊里薩瑞遭到進入且逗留禁區輕罪起訴之後坦承犯罪，2023年被判坐牢14天。根據法院紀錄，伊里薩瑞表示原本只是要參加華府橢圓形草坪(Ellipse)的川普集會，卻在無意之間參加暴動，很快就感到後悔。

哥倫比亞特區聯邦地區法院法官裘特康(Tanya S. Chutkan)在宣判刑期時說，伊里薩瑞參加國會暴動之前的紀錄「相得值得嘉許」。裘特康曾說願意寫信給「要塞軍事學院」，讓遭到開除的伊里薩瑞能夠復學。伊里薩瑞2025年獲得川普總統特赦。