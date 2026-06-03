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戰地記者：加薩仍在流血 讓死亡停止

特派記者林秀姿／馬賽報導
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「把她留給我」，一名加薩女子認出五歲外甥女的遺體後放聲大哭，醫師要她放下遺體，但...
「把她留給我」，一名加薩女子認出五歲外甥女的遺體後放聲大哭，醫師要她放下遺體，但她放不下來。路透攝影記者薩林分享2024年獲得世界新聞攝影獎、普立茲突發新聞攝影獎這張照片背後的故事。 世界新聞出版協會1日在法國馬賽頒發象徵全球新聞自由最高榮譽的「2026年自由金筆獎」給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」。 (路透檔案照)

加薩仍在流血，我們向全世界祈求，保護在加薩的記者。我們希望未來，我們和所有的家人都能平安地住在家裡。」2023年10月加薩走廊衝突爆發以來，每天都有無數人喪生，加薩人民現在唯一的等待與期盼就是「讓死亡停止」。世界新聞出版協會(WAN–IFRA)6月1日在法國馬賽頒發象徵全球新聞自由最高榮譽的「2026年自由金筆獎」給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」，由路透、法新社與美聯社代表領獎。

世界新聞媒體年會今年在法國馬賽舉行，超過1300名來自全球各地新聞工作者與會，每年於年會上頒發金筆獎，表彰對新聞自由奮戰且有貢獻者。

法新社代表阿貝德(Mohammed Abed)說，「我們的家在加薩，我們不是畫面外的旁觀者」，死亡的陰影籠罩著每個人，許多人甚至已經寫好遺言，因為他們知道悲劇可能隨時降臨。

美聯社代表舒貝爾(Fatima Shbair)說，以色列對加薩實施外國記者禁令，世界上唯一能將加薩真相傳遞出來的是巴勒斯坦在地記者，「作為記者，你必須做好『見證』工作，並且要報導事實，讓全世界都知道發生了什麼事。」

路透代表薩林(Mohammed Salem)的哥哥也在這場戰爭中喪生，至今還找不到遺體。他說，「外國人透過你的鏡頭看到真相，但戰火中你的肉身卻可能是敵人的攻擊目標。你必須極力保護自己，因為已經有太多同事被殺害了。」

他也分享2024年獲得世界新聞攝影獎、普立茲突發新聞攝影獎雙獎照片背後的故事。薩林說，當時在醫院，一名加薩女子認出五歲外甥女的遺體，放聲大哭。從按下快門到現在，他耳邊、心底都還能聽見醫院裡悲痛的哭喊聲，「我們看不見裹屍布裡女孩的臉龐，但她的臉跟加薩所有孩子一樣都曾經閃亮過吧」。

他們的致詞與談話，引起在場新聞人起立鼓掌，他們說這個獎項對加薩的記者們意義重大，因為傳遞了一個重要訊息：「我們看到了你們，我們知道你們做了什麼，也知道這付出了多大的代價。」

世界新聞出版協會1日在法國馬賽頒發象徵全球新聞自由最高榮譽的「2026年自由金筆...
世界新聞出版協會1日在法國馬賽頒發象徵全球新聞自由最高榮譽的「2026年自由金筆獎」給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」。路透代表薩林(中)分享震撼全球的照片背後故事。(記者林秀姿／攝影)

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