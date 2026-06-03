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國防部新聞室列為機密區 管控媒體採訪

編藝中心╱綜合報導
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五角大廈1日表示，國防部已將其新聞辦公室列為機密區域，過去可自由進入該區的媒體記者如今將被禁止入內。

中央社轉法新社報導，五角大廈代理發言人巴爾德斯(Joel Valdez)透過聲明表示：「五角大廈新聞辦公室已被重新劃定為『敏感情報隔離設施』(Sensitive Compartmented Information Facility，SCIF)」，因為「經常處理機密材料」的演講稿撰寫人員在該區域工作。

自川普總統重返白宮以來，五角大廈即開始對媒體記者實施新的限制措施。

包括紐約時報、華盛頓郵報、有線電視新聞網(CNN)、國家廣播公司(NBC)與全國公共電台(NPR)等八家媒體，被迫撤離在五角大廈內的專屬辦公空間。五角大廈先前表示，此舉是為了騰出空間給其他保守派媒體。

之後，五角大廈要求其他駐點記者簽署一項新的嚴格媒體政策，才能保有進入大樓的資格。

包括紐約時報與福斯新聞等美國媒體，以及法新社和路透等國際新聞機構均拒絕簽署該政策，因此遭撤銷五角大廈採訪證件。

針對紐約時報提出的訴訟，一名法官3月裁定，上述政策部分內容違反美國憲法。

不過，五角大廈隨即進一步收緊限制，宣布關閉名為「記者走廊」(Correspondents' Corridor)的媒體區域，並要求所有進入五角大廈的記者(包括已簽署媒體政策者)未來都必須由專人陪同。

國防部 五角大廈 華盛頓郵報

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