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紐時批AI盜智財權 籲媒體捍衛權利

特派記者李淑慧／馬賽報導
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紐約時報發行人沙茲柏格1日在法國馬賽舉行的「世界新聞出版協會」，痛斥生成式AI「...
紐約時報發行人沙茲柏格1日在法國馬賽舉行的「世界新聞出版協會」，痛斥生成式AI「公然盜竊智慧財產權」。(記者張宗智／攝影)

紐約時報發行人沙茲伯格(A.G. Sulzberger)1日於法國馬賽舉行的「世界新聞出版協會」(WAN-IFRA)年會發表演講，指出生成式人工智慧(AI)對全球新聞業及民主社會構成生存威脅。他批評科技巨頭在未經許可、未提補償情況下，大規模抓取新聞機構受版權保護的內容以訓練其AI模型，形同「公然盜竊智慧財產權」。

沙茲伯格說，AI公司支付高昂成本於人才、算力與能源，卻拒絕為其賴以成功的新聞內容資料付費。他駁斥AI公司以「創新」或「合理使用」為由的辯詞，指出這種行為導致新聞機構收入與讀者流失，嚴重危及原創報導存續。

他警告，若此趨勢持續，將導致記者人數銳減、錯誤訊息氾濫，最終削弱社會獲取可靠資訊的能力，動搖民主根基。

沙茲伯格以紐約時報為例表示，該報每年投入逾20億美元製作高品質新聞，175年來累積2000萬件原創作品，這些是AI模型依賴的寶貴資源。然而AI公司卻無償取用，導致新聞網站流量暴跌。

他表示，紐約時報已在2023年底控告OpenAI微軟及Perplexity等公司，訴訟費用超過2000萬美元。儘管紐約時報對AI侵權行為採取強硬立場，但該報同時也選擇與部分科技業合作。例如，近期便與亞馬遜網站簽署AI內容授權協議。

談及授權模式時，沙茲伯格表示，部分媒體選擇接受AI公司針對每次資料抓取與內容使用所支付的微額費用。然而，他質疑這類補償是否足以彌補因AI崛起而流失的讀者與收入。此外，許多規模較小的新聞機構，其內容同樣被AI模型使用，卻從未獲得任何形式補償。

他表示，美國私人部門2025年投入AI領域資金達3500億美元，但從已公開的授權交易來看，流向內容創作者與資料提供者的金額，不到總投資額的0.5%。他警告，若新聞業因商業模式遭到破壞而無法產出內容，受害的不只是媒體，AI產品品質與可信度也將下降。

面對此嚴峻挑戰，沙茲伯格呼籲新聞業應透過法律途徑捍衛權利，不要默許系統性內容剽竊，與AI公司簽署內容授權協議時應確保報酬公平，並應與出版、音樂、電影及其他創意產業合作，推動立法保護AI時代智財權，共同發聲對抗AI公司龐大的遊說與政治影響力。

他說，新聞業必須讓公眾理解，原創報導是健康社會、安全國家與健全民主制度不可或缺的基礎，而科技巨頭當前的作法，正使這些價值面臨前所未有的威脅，若不採取果斷行動，新聞業的未來與公共領域的健全將岌岌可危。

聯合報系董事長王文杉與執行董事項國寧也率領聯合報、世界日報、經濟日報、聯合線上主管，參與本屆新聞年會。

紐約時報 微軟 OpenAI

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